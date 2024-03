El ex jugador de Emelec que ahora adiestra halcones

Jerónimo Morales Neumann tuvo un breve paso por Emelec en el 2007 y posteriormente se retiró del fútbol a una edad de 31 años. El delantero que destacó en su comienzo en River Plate conversó con Infobae sobre su actualidad y las actividades a las que dedica tras dejar el fútbol.

En Emelec apenas estuvo 6 meses, tras su paso por River Plate. Posterior a su trayectoria en Ecuador se marchó de nuevo a Argetina, donde firmó con San Lorenzo y posteriormente siguió su carrera en Inglaterra y Australia. “Tuve un problema personal, ya que mi hermana tuvo cáncer y falleció. Eso me afectó mucho anímicamente. Estaba muy mal para seguir siendo jugador profesional. Debía estar fuerte de la cabeza, pero no pude manejarlo”, reveló el ex Emelec a Infobae.

Por otro lado, a más de un aficionado que llegó a conocerlo le sorprendió que ahora se dedique al adiestramiento de halcones. “Es un hobby que tengo, no me dedico a eso. Pero soy adiestrador de halcones desde hace mucho tiempo. Me gusta la cacería con halcones. Se adiestra al halcón como si fuese un perro. Lo tengo que ir llevándolo de poco y tenerlo en el campo”, comentó Neumann

En su paso por Emelec, Neumann apenas pudo jugar 6 meses con el ‘Bombillo’ en aquel campeonato. El futbolista se marchó de Ecuador marcando un gol con la camiseta azul en la Copa Libertadores, ante Nacional. En ese torneo fue titular con el azul en 5 de los 6 encuentros.

El adiestramiento de halcones es una actividad muy alejada del fútbol, sin embargo, Neumann reconoció que empezó a hacer esto cuando aún era profesional en sus últimos años en Argentina: “A mí siempre me gustaron los pájaros, y hace tiempo conocí una persona que me pasó el contacto para comprar un halcón y lo compré. Entonces, empecé cuando era jugador profesional y me quedó el hobby”, le reveló el ex jugador de Emelec a Infobae.

¿A qué se dedica Neumann en la actualidad?

El ex jugador de Emelec y otros equipos aclaró que el adiestramiento de halcones no es su actividad principal. “Estoy tranquilo y relajado, llevando adelante una vida de campesino en La Pampa. Soy de Mendoza, pero me encuentro acá trabajando en un campo. Además, tengo unos negocios en Bariloche con unos amigos que tienen campo, y en Mendoza manejo propiedades“, afirmó en su diálogo con Infobae.

¿Cómo le fue a Emelec en el campeonato 2007 tras la salida de Neumann?

El 2007 fue uno de los peores años deportivos de Emelec, puesto que, el equipo azul estuvo muy cerca de la pelea por el descenso. En el primer semestre terminó último en la tabla de posiciones con apenas 18 puntos. Para el segundo semestre se lograron recuperar y fueron cuartos con 26 unidades, quedando muy cerca de la Liguilla final de aquel torneo.