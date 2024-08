Emelec decidió vender a uno de sus titulares pese a que no puede reforzarse y pasa un mal momento deportivo.

En una decisión que seguramente será cuestionada por los hinchas, este domingo trascendió que Emelec ha decidido desprenderse de uno de sus jugadores. Uno de sus titulares abandonará el equipo para irse a la primera división de Argentina.

Según el periodista Nicolás Rivera, Aníbal Leguizamón es nuevo jugador de Belgrano de Córdoba. El central es uno de los titulares de Leonel Álvarez y aún así el club decidió dejarlo ir.

Mucho tendría que ver las dificultades que hubo para inscribirlo de cara a la segunda etapa ya que el DT colombiano no dejaría salir a uno de sus estelares en medio de la crisis de resultados.

Emelec por impedimento FIFA no podrá fichar jugadores por lo menos hasta la siguiente temporada, y ahora con Leguizamón fuera tendrá que ratificar a Diego Bagui como el central titular.

En principio el argentino había renovado con Emelec hasta la temporada 2027 y aún no ha información de cuánto ganaría el club por la venta. Emelec cerró la fecha 3 con otra derrota.

Leguizamón renovó con Emelec hasta 2027

Las salidas que tendría Emelec para la segunda etapa de la LigaPro

Ahora la plantilla de Emelec entra en análisis bajo la dirección de su nuevo entrenador, Leonel Álvarez, por lo cual, se espera que el DT decida en las próximas salidas. Algunos jugadores que ya estarían en la puerta son: Andrés Ricaurte, Rodrigo Rivero, Maicon Solis, Jhon Jairo Sánchez, Jackson Rodríguez, entre otros.

Las molestias de Leonel Álvarez en Emelec

Leonel Álvarez no ha tenido un inicio tranquilo en Emelec y es que en su gira de pretemporada en New Jersey no pudieron tener los amistosos programados, pero sin duda el revés mayor fue que el DT pidió refuerzos y se quedaron sin poder contratar por sanción FIFA.