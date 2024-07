Emelec debe casi medio millón de dólares a varios ex jugadores del club.

La situación legal de Emelec para poder hacer nuevos fichajes en esta temporada en la LigaPro parece cada vez más complicada. Sobre el club azul no solo pesa la sanción de la FIFA, sino que también la obligación de pagar valores vencidos a varios ex jugadores.

Emelec le debe casi medio millón de dólares a tres ex jugadores, sin pagar esto no podrá volver a fichar. El club, según reveló Eduardo Erazo, le debe USD 228.000 a Leandro Vega. 104.000 a Alexis Zapata, por sueldo atrazados de cuando jugó, y USD 88.500 a Diego García por sueldo e intereses.

En total a sus ex jugadores, Emelec les debe 420.500 y para poder fichar en esta ventana de transferencias tiene que cancelar dichos montos. Estas deudas son de la última directiva, a excepción de la de Leandro Vega, quien viene arrastrando un proceso legal desde hace varios meses.

No obstante, aunque pueda pagar dichos montos en Emelec también se da el gran problema de tener una sanción por parte de la FIFA, al inscribir mal a sus juveniles cuando no podía inscribir jugadores. Esa sanción es de dos periodos de fichajes y no se quita solo pagando.

En Emelec están buscando un fichaje para reemplazar a Castelli que se lesiono. (Foto: Imago)

Desde el club azul ya apelaron por la sanción de la FIFA y están a la espera de una resolución. Sin embargo, aunque logren una sentencia a favor, el ‘Bombillo’ estaría pidiendo pagar la sanción en 2025 y poder volver a fichar en este 2024 y de ahí no hacerlo hasta enero de 2026.

¿Emelec no tiene presidente?

Por otro lado está la sentencia a favor de José Auad que dejó sin efecto la presidencia de José Pileggi en Emelec. Desde el ‘Bombillo’ también están trabajando en anular esta resolución, puesto que, la misma dejaría en ‘acefalía’ al club y sin la posibilidad de llevar cualquier representación ante FIFA y otros organismos como LigaPro.

Los fichajes que busca Emelec en este 2024

En Emelec están buscando a varios jugadores en diferentes posiciones para fichar en la LigaPro. El club azul está siguiendo a varios volantes y también a un nuevo delantero. Sin embargo, no se anima a contratar a ningún jugador hasta saber si puede levantar el castigo de la FIFA.