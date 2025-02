El último Clásico del Astillero entre Emelec y Barcelona SC fue suspendido en la Explosión Azul por incidentes en el estadio. El encuentro se jugó hasta el minuto 58′, cuando el ‘Ídolo’ ya ganaba 1 a 0 y ahora Jorge Célico sorprendió a todos con su respuesta sobre la cancelación del partido.

En su diálogo con DSports, Jorge Célico respondió que Emelec no había perdido dicho partido. “No es correcto hablar de derrota, triunfo o empate. El partido no se perdió, simplemente se suspendió, y no acepto decir que caímos derrotados“, afirmó de manera contundente el entrenador.

Asimismo, el DT afirmó que lo que pasó (Los incidentes entre los hinchas y la policía) no les afectó y este fin de semana van con el mejor ánimo para enfrentar a Universidad Católica. El ‘Bombillo’ terminó la pretemporada sin ganar un solo de los 6 partidos que jugó.

Desde Barcelona SC no quisieron referirse a quien ganó el partido, solo agradecieron por el apoyo de Emelec ante el tenso momento que se terminó viviendo: “Lamentable lo sucedido en la Explosión Azul, que no permitió que se jueguen todos los 90 minutos. Agradecemos a la directiva del Emelec por todas las atenciones que nos dieron en su estadio”, escribió el club en sus redes sociales.

Emelec se tiene que alistar para el comienzo de la LigaPro este fin de semana contra Universidad Católica. El equipo azul es un candidato a descender, pero este partido será clave para que le muestre a la hinchada ecuatoriana para qué está en este año.

¿Célico se puede ir de Emelec?

Jorge Célico sí se podría ir de Emelec en esta misma temporada. El DT tendría a dos equipos muy interesados en su futuro, y también si José Auad gana la presidencia del club, el entrenador no seguirá siendo el DT en este curso y le finiquitarán el contrato.