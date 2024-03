Uno de los clubes que más se movió en este mercado de transferencias fue Emelec, los azules sumaron varios fichajes y estuvieron cerca sumar a otro. Este martes se conoció que un atacante tenía todo acordado pero ante la demora del club terminó rechazándolo.

Según el periodista Danex Jácome de El Canal del Fútbol, Emelec tenía un acuerdo con Jonathan Mina, quien estuvo en Delfín SC en el 2023. El futbolista se cansó de esperar que el club guayaquileño cierre la operación y buscó nuevas opciones.

Al final, Jonathan Mina terminó fichando por SD Aucas para este 2024, donde lleva tres asistencias en cuatro partidos de LigaPro. En el club mantense cerró el año con 28 partidos de titular y uno de alternante.

Debutó hace cinco años y lleva 71 partidos en la primera división de Ecuador, no ha tenido experiencias internacionales. Emelec se decantó por Facundo Castelli, otro de los goleadores de Delfín SC.

Todos los fichajes de Emelec para la temporada 2024

En la temporada 2024 Emelec firmó a los siguientes 12 jugadores: Cristian Erbes, Marcelo Meli, Juan Ruiz Gomez, Alexander González, Andrés Ricaurte, Rodrigo Rivero, Facundo Castelli, Maicon Solis, Gustavo Cortez, Washington Corozo, Cristhian Noboa y Ronny Borja.

Las salidas de Emelec para el 2024

Las nuevas contrataciones no son las únicas novedades de Emelec para el 2024. Miller Bolaños y Bryan Angulo no arreglaron su situación disciplinaria y salieron, mientras que José Francisco Cevallos, Alexis Zapata y Diego García no fueron renovados.