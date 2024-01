Emelec es uno de los equipos ecuatorianos que más fichajes ha realizado en este mercado, sin embargo, antes de su primer amistoso contra Delfín, surgió la información de que el equipo azul podría perder a uno de sus jugadores, Gustavo Cortez, sin que debute. El club ahora se cansó de estos rumores y los disipo de esa manera.

Mediante sus redes sociales, Emelec ha revelado fotografías del entrenamiento de este miércoles, 31 de enero de 2024, donde destaca la presencia de Gustavo Cortez, quien ya entrena con normalidad. El latera se había perdido las últimas prácticas y el amistoso contra Delfín por una molestia muscular.

Desde el club también se ha revelado que otro de los jugadores lesionados ya trabaja con normalidad, como es el caso Washington Corozo. El extremo ecuatoriano también se había quedado fuera del amistoso ante Delfín por una molestia muscular.

Ahora, Emelec ya tiene a su plantilla completa y espera darle minutos a todos en el próximo amistoso de este fin de semana, nuevamente contra Delfín. Con esto el club termina aquellos rumores que ponían a Gustavo Cortez fuera del equipo por un no acuerdo con la dirigencia.

Gustavo Cortez llegó a Emelec en este 2024 para ser el reemplazante Aníbal Chalá en la banda izquierda. El lateral viene de una temporada muy irregular, pero en el club azul se ha apostado por su recuperación y si logra evitar las lesiones apunta para ser titular con Hernán Torres.

Las estadísticas de Gustavo Cortez en la temporada 2023 con Independiente del Valle

Tras casi no sumar minutos en Argentina con Racing, Gustavo Cortez regresó a Ecuador para usar la camiseta de Independiente del Valle en el 2023, no obstante. nuevamente su rendimiento no fue el más optimo. En el pasado curso, el lateral por izquierda jugó 24 partidos entre la LigaPro y Copa Libertadores y solo dio una asistencia.

El contrato de Gustavo Cortez con Emelec

Emelec no compró a Gustavo Cortez para esta temporada, el club solo arregló un préstamo con opción a compra. A final de 2024 el jugador tendrá que volver a Independiente del Valle, dueño de su pase, sin embargo, si su rendimiento es el esperado el club del astillero se la jugaría en comprar su pase.

Cuándo comienza la LigaPro 2024

La LigaPro 2024 comenzará oficialmente el próximo 16 de febrero de 2024. Emelec estará visitando a Deportivo Cuenca por la primera fecha, a la espera también de contar con Gustavo Cortez en el once de Hernán Torres para este encuentro. Todos los partidos de la temporada 2024 de la LigaPro se podrán ver en Star+ solo tienes que suscribirte aquí