Estos jugadores de Emelec no vienen trabajando con regularidad en el equipo azul.

Los jugadores de Emelec que no están entrenando con normalidad

Este martes 25 de junio de 2024 se reveló que Emelec sufrió un fuerte golpe de cara a la segunda etapa del campeonato, al perder ya por más de 6 meses a Facundo Castelli. No obstante, también hay jugadores que no han podido entrenar con normalidad y se levantan las dudas de su continuidad.

Según los informes de la prensa local, jugadores como Andrés Ricaurte, Jhon Jairo Sánchez y Rodrigo Rivero, no pudieron terminar con normalidad el entrenamiento en Emelec y trabajan por separado en el club. Asimismo, son nombres que están relacionados con las posibles salidas del club.

Andrés Ricaurte había comenzado bien los primeros entrenamientos de Leonel Álvarez al frente de Emelec. El volante incluso marcó un golazo que hizo creer a muchos hinchas que llegaría en buen nivel. Ahora se lesiona en medio de los rumores que lo ponen fuera del club.

Otro jugador que no ha podido rendir al mejor nivel en Emelec es Jhon Jairo Sánchez. Incluso en la era de Hernán Torres, cuando iba a ingresar de cambio, muchos hinchas se oponían a esta sustitución y el DT tenía que cambiar su variante.

Distinta es la realidad de Rodrigo Rivero, el “chino” llegó como uno de los grandes fichajes del club a inicios de 2024, pero por una lesión no pudo seguir trabajando en la pretemporada y no comenzó bien los partidos. El extremo ha dejado destellos de su calidad como un gol ante Liga de Quito, pero no ha terminado de rendir. Tiene contrato hasta final de 2024.

Los jugadores que pueden salir de Emelec para la segunda etapa de la LigaPro

Para la segunda etapa de la LigaPro, Emelec podría dejar ir a varios jugadores, aunque todo depende de Leonel Álvarez. Los jugadores, que de momento, están en la puerta de salida son: Maicon Solis, Rodrigo Rivero, Jhon Jairo Sánchez, Jackson Rodríguez, Andrés Ricaurte, entre otros.

Los fichajes que busca Emelec para la segunda etapa de la LigaPro

Desde Emelec aún están esperando la resolución del TAS para saber si puede fichar para la segunda etapa. El club estaría buscando a jugadores como Carlos Cuero, Jordan Sierra, Jordy Alcívar, Édison Vega, entre otros futbolistas. Además, también iría por un delantero, tras la lesión de Castelli.