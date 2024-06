Juanito Cazares no continuará en Santos y se quedó sin equipo en Brasil

Este sábado 29 de junio de 2024 se ha confirmado que Juan Cazares ya no seguirá siendo jugador del Santos para esta temporada. El volante ecuatoriano terminó su contrato con el mítico club que está en la segunda división de su país, para buscar otro club.

Según la prensa brasileña tanto Santos como Juan Cazares coincidieron en que el momento de terminar su contrato y rescindir al futbolista ecuatoriano. Ahora el talentoso volante tricolor tendrá que buscar otro club para continuar su carrera en este 2024.

El futuro del ecuatoriano apuntaría a seguir en Brasil y estaría muy lejos de regresar a jugar en Ecuador. El jugador tricolor podría tener un mercado en la LigaPro, sin embargo, su intención es seguir jugando en el extranjero para un equipo brasileño.

Los últimos años de la carrera de Juan Cazares han estado llenos de irregularidad entre su paso por el fútbol argentino y también por el brasileño. El ecuatoriano ha vestido en las anteriores temporadas dos camisetas muy grandes como las de Independiente y la de Santos, pero no han podido establecerse como un jugador titular en el once.

Juan Cazares sigue buscando un nuevo equipo en el extranjero. (Foto: Imago)

Por otro lado, Santos tampoco la pasa bien en la segunda división de Brasil. El mítico equipo de Pelé ahora está en la posición número 5 con apenas 19 puntos y fuera de los lugares de ascenso. Se espera que en esta segundo semestre los números mejoren y puedan meterse en lugares de subir a primera división.

Las estadísticas de Juan Cazares en Santos

Este primer semestre fue muy irregular para un Juan Cazares que apenas se quedó con minutos en 14 partidos con la camiseta del Santos, donde solo pudo anotar 1 gol, no dio asistencias. El ecuatoriano estuvo en cancha un pequeño total de 592′ minutos.

¿Qué equipo de la LigaPro podría buscar a Juan Cazares?

El volante de 32 años podría entrar en cualquier once titular de los grandes de la LigaPro, no obstante, su irregularidad en los últimos años lo aleja de esta posibilidad. Otros equipos de media tabla para abajo podrían intentar su fichaje, aunque volver a Ecuador no es una prioridad para el jugador.