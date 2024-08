Emelec sigue con problemas de plantilla y se conoce que no ha inscrito a uno de sus titulares para la segunda etapa.

Es titular indiscutible pero Emelec no lo inscribió para la segunda etapa

Las malas noticias siguen llegando a Emelec y es que este domingo se conoce que los azules tienen la baja de uno de sus titulares no solo para la fecha actual de LigaPro sino para toda la segunda etapa. Otra vez por temas administrativos los guayaquileños azules pierden a un jugador importante.

Aníbal Leguizamón, quien jugó 14 partidos de titular en la primera etapa, no pudo ser inscrito por Emelec para el segundo semestre y hasta que esto no cambie no podrá ser tomado en cuenta por Leonel Álvarez.

Emelec tenía hasta el 30 de junio para inscribir la renovación del contrato del central argentino sin embargo no lo hizo. AsoGuayas no quiere aceptar la inscripción del futbolista porque a los ojos de ellos es un nuevo contrato.

La prohibición FIFA de fichar jugadores no le permite contratar nuevos refuerzos, sin embargo no se conoce cómo procederá Emelec ante las renovaciones de contrato en el sistema COMET.

Las molestias de Leonel Álvarez en Emelec

Leonel Álvarez no ha tenido un inicio tranquilo en Emelec y es que en su gira de pretemporada en New Jersey no pudieron tener los amistosos programados, pero sin duda el revés mayor fue que el DT pidió refuerzos y se quedaron sin poder contratar por sanción FIFA.

Las salidas que tendría Emelec para la segunda etapa de la LigaPro

Ahora la plantilla de Emelec entra en análisis bajo la dirección de su nuevo entrenador, Leonel Álvarez, por lo cual, se espera que el DT decida en las próximas salidas. Algunos jugadores que ya estarían en la puerta son: Andrés Ricaurte, Rodrigo Rivero, Maicon Solis, Jhon Jairo Sánchez, Jackson Rodríguez, entre otros.