Este martes 7 de noviembre de 2023 se conoció que el delantero ecuatoriano, José ‘Tin’ Angulo que militó en Independiente del Valle, Barcelona SC, Manta FC, y Liga de Quito actualmente tuvo un trabajo muy alejado del fútbol cuando dio positivo por cocaína en el 2016.

José ‘Tin’ Angulo fue sancionado por un año en 2016 por doping positivo de cocaína tras un control después de la final de ida de la Copa Libertadores. En aquel torneo Independiente del Valle hizo historia alcanzando la final, y eliminando en el camino a equipos como River Plate y Boca Juniors. Posteriormente se elevó la sanción a 4 años y fue durante ese tiempo que el nueve se desenvolvió trabajando en un local de comida rápida como reveló José Alberto Molestina en De Una.

La sanción para el ‘Tin’ Angulo llegó en uno de los mejores momentos de su carrera, cuando el nueve había sido transferido al Granada de España, tras su gran actuación en la Copa Libertadores de 2016. Nunca llegó a vestir la camiseta del equipo de España en algún partido oficial y Angulo regresó al país a Independiente del Valle. El delantero cumplió su castigo hasta inicios de 2020.

Entre los principales auspiciantes de Independiente del Valle se encuentra el reconocido restaurante de comida rápida a nivel mundial, KFC, fue en este lugar, según Molestina, donde el ‘Tin’ se desarrollo durante el tiempo de su sanción. Cuando la cumplió firmó por Tijuana y posteriormente por Barcelona SC, donde salió campeón nacional en 2020.

Tras aquella sanción el ‘Tin’ Angulo volvió a destacar en varios equipos ecuatorianos como Barcelona SC o Manta FC. En 2021 terminó regresando a Independiente del Valle y a finales de año se coronó como campeón nacional tras vencer a Emelec en la final. Actualmente juega para Liga de Quito, con el cual ganó el título de la Copa Sudamericana.

Una nueva sanción de FIFA para un jugador de Independiente del Valle

En los últimos días la FIFA pidió que se sancione a nivel global a Bryan García, quien fue encontrado culpable de vincularse con las apuestas en Brasil. El volante regresó a Independiente del Valle en este 2023 y seguramente el club le encontrará otra actividad al futbolista, como pasó con el ‘Tin’, hasta que cumpla con el castigo a mediados de 2024.

La actualidad del ‘Tin’ Angulo

Tras su paso por importantes equipos de la LigaPro, José ‘Tin’ Angulo ahora es delantero de Liga de Quito. El ‘Killer’ ecuatoriano no la ha pasado tan bien en este curso, donde muchos hinchas han pedido no solo que no sea titular sino que deje el club de manera definitiva. Lo más seguro es que para 2024, Angulo tenga un nuevo club en la LigaPro o en el extranjero, donde ya ha jugado para Tijuana y Queretaro de la Liga MX.