Emelec ya no continuará con este jugador para la temporada 2024, que ahora es pretendido por Barcelona SC. El futbolista anuncio su despedida en redes sociales y le agradeció a la hinchada por todo su apoyo. El club azul ya le había hecho una renovación para finales de 2023, pero su nivel no terminó de convencer para que se compre el pase.

Mediante sus redes sociales, Diego García ya se despidió de Emelec y agradeció a la hinchada por su apoyo. “Gracias Emelec, fui muy feliz”, escribó el jugador en su cuenta oficial de Instagram. El ‘Demonio’ llegó al ‘Bombillo’ a mitad de 2022, y finalmente no continuará en el club azul en el 2024.

Aunque no vaya a seguir en Emelec, el delantero tendría una alta posibilidad de seguir jugando en Ecuador para el 2024. Debido a que, durante todo el mercado de transferencias se informó que estaría siendo pretendido por Barcelona SC y ahora los amarillos podrían ficharlo sin negociar con el ‘Bombillo’.

En Emelec, el extremo uruguayo logró encontrar una regularidad importante para su carrera, tras meses de inestabilidad en Argentina, con Estudiantes de la Plata. El ‘Demonio’ jugó 51 partidos en año y medio con la camiseta de Emelec anotando 3 goles y también dando 5 asistencias. El club le renovó por 6 meses a mitad de este 2023.

El ‘Demonio’ ofrecía importantes variantes en ataque para Emelec, sin embargo, desde hace varias semanas ya se mostraba dispuesto a no seguir en el club y la directiva tampoco estaba buscando una renovación. El futbolista debe volver a Estudiantes de la Plata y decidir su futuro en Argentina en los próximos días.

¿Es un ‘camisetazo’ si se va a Barcelona SC?

Barcelona SC está muy interesado en contar con el ‘Demonio’ García para la temporada 2024, por lo cual, se podría considerar un ‘camisetazo’ su llegada al ‘Ídolo’. Los aficionados de Emelec también se mostraron muy críticos con el jugador en las últimas semanas, pero sí estarían molestos si finalmente este firma con el amarillo.

Barcelona SC no puede contratar jugadores

Por otro lado, Barcelona SC no puede contratar jugadores para la temporada 2024. Debido a que, su directiva no estaría reconocida por el Ministerio del Deporte y no hay un directorio que pueda negociar contratos de manera oficial para la temporada 2024. Se espera que en los próximos días se solucione esta situación y se aclare el futuro de los fichajes de los amarillos.

Varios jugadores de Emelec llegarían a Barcelona SC

El ‘Demonio’ García no sería el único jugador con pasado en Emelec en llegar a Barcelona SC para la temporada 2024, debido a que, otro nombre que se maneja muy fuerte para llegar al equipo amarillo es el de Aníbal Chalá, quien ya anunció que es jugador libre y busca club. A diferencia de con el ‘Demonio’, en el caso de Chalá, Emelec ya anunció que demandará al club que lo contrate y que no pague una cláusula de rescisión. Los amarillos también pretendieron a Luis Fernando León para este año.