Apenas con dos fechas realizadas de la LigaPro ya hay entrenadores muy criticados por los hinchas, pero un proyecto está al borde de finalizar, tras dos derrotas. Juan Pablo Buch de Técnico Universitario podría ser despedido si el club no consigue buenos resultados en las próximas fechas.

Técnico Universitario, de la mano de Buch, terminó como uno de los mejores equipos de la LigaPro, no obstante, el comienzo de esta temporada ha estado muy alejado de su mejor versión. El equipo de Ambato comenzó perdiendo 1 partido de campeonato local y el de repechaje de la Copa Sudamericana.

El dirigente de Técnico Universitario, Robert Gavilanes, comentó en radio centro de Ambato que si no hay buenos resultados para lo que se viene se cambiará de entrenador. “De no caminar los próximos partidos, cambiaremos de cuerpo técnico”, avisó el directivo.

En la primera fecha de la LigaPro, Técnico Universitario fue superior a Cumbayá y comenzó la LigaPro ganando, sin embargo, fueron los dos siguientes partidos lo que han comprometido al proyecto de Buch. El equipo cayó goleado de mala manera contra Universidad Católica y también perdió de manera seguida con Aucas.

Ahora al entrenador también se le reclama que presuntamente habría terminado unas negociaciones que la directiva ya tenía avanzada para traer a otros jugadores. Al DT se le habría dado el plazo de los siguientes 3 partidos para cambiar la dinámica del club.

Buch llegó a Técnico Universitario a mediados de 2022 y se convirtió en una pieza clave para sacar al equipo del descenso y dejarlo en primera. Ratificado para 2023 llevó al equipo a lugares estelares y a la posibilidad de pelear por entrar a Sudamericana.

¿Qué partidos necesita Juan Pablo Buch para no ser despedido de Técnico Universitario?

A Técnico Universitario se le vienen 3 partidos muy complicados para decidir el futuro de su entrenador. El ‘Rodillo Rojo’ se medirá en la próxima fecha a Delfín en calidad de visitante, posteriormente recibirá en casa a Independiente del Valle y será local ante Macará en el Clásico de la ciudad. Esos tres partidos son claves para definir qué pasará con el entrenador.

¿Qué equipos de la LigaPro no han ganado en estas dos primeras fechas?

Los equipos que no han ganado en esta LigaPro son El Nacional, Cumbayá y Delfín, Libertad. Mientras que los que solo han sumado un punto son Orense y Deportivo Cuenca. No obstante, de momento el único proyecto en riesgo para no avanzar en la LigaPro es el de Buch en Técnico Universitario.