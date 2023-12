Este martes 5 de diciembre de 2023 Alexis Zapata respondió a la mayor duda de los aficionados de Emelec que es si continuará en el club para la temporada 2024. El jugador colombiano terminó su contrato con el club a finales de este 2023 y está en la agencia libre para el siguiente año.

Alexis Zapata no pudo tener un 2023 regular por culpa de una importante lesión en su rodilla, sin embargo, logró volver para la segunda etapa y rápidamente se ganó un lugar en el once titular de Hernán Torres. Su contrato ha terminado, pero el 10 no descarta volver: “Estamos esperando hablar con el club, llegar a un acuerdo y que sea lo que ellos quieran“, comentó el jugador en Informadores antes de viajar.

También se informó que el 10 colombiano tendría ofertas de equipos de su país para el 2024, no obstante, Alexis Zapata fue muy claro en que esto se trata solo de rumores y que no hay nada concreto. “Yo no descarto (seguir en Emelec) las cosas están abiertas. Son solo rumores (propuestas en Colombia) y espero para ver qué se define en mi futuro”, comentó el futbolista en Dnews.

Tras una importante lesión en su rodilla, Alexis Zapata se perdió toda la primera etapa con Emelec y no pudo volver hasta la segunda mitad del año. El futbolista colombiano jugó 12 partidos con el azul en toda la temporada y aportó con dos goles. Sumó 701 minutos en todo el curso.

Desde que el futbolista se puso a punto se ganó rápidamente la confianza de Hernán Torres en el once titular. El DT colombiano estaría interesado en contar con el futbolista para el siguiente año y que este sea renovado, aunque tampoco está claro el futuro del entrenador en los próximos meses.

¿Cómo fueron los 4 años de Alexis Zapata con Emelec?

Alexis Zapata llegó a Emelec en el 2020 y fue a lo largo de todo su contrato uno de los mejores jugadores en la mitad de la cancha para los azules, sin embargo, se va de Ecuador sin levantar un solo título con el equipo y él lo reconoce así: “Fueron 4 años lindos de mi carrera, no pude ganar un título con Emelec que era lo que más quería y lo que más deseaba“, comentó el futbolista. En estas 4 temporadas jugó 91 partidos con el ‘Bombillo’ anotando 16 goles y dando 10 asistencias.

¿Debe Emelec renovar a Alexis Zapata?

Para 2024, Emelec atraviesa importantes renovaciones de varios jugadores, una de ellas la de Alexis Zapata, quien tras la salida de Miller Bolaños del once asumió la responsabilidad de guiar al equipo. El 10 también ha sido de los pocos extranjeros que se ha mantenido en el club en los últimos años, pese a sus lesiones. La última decisión, tras las declaraciones del jugador, parece estar en manos del ‘Bombillo’.