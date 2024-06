La Selección de Ecuador sumó una delicada derrota ante su similar de Argentina, que nuevamente ha movido los cimientos del equipo nacional. El actual DT del equipo tricolor, Félix Sánchez, es cada vez más resistido y ya se habla de un posible cambio si los resultados no acompañan en la Copa América.

En este contexto, Félix Sánchez es uno de los entrenadores mejores pagados de las selecciones de Sudamérica. El DT español percibe un salario cercano a los 2.4 millones de dólares por año, por lo cual, si es despedido después de la Copa América y a la FEF le toca cubrir todo el contrato (hasta 2026) la indemnización sería superior a los 4 millones de dólares, para una FEF con varios problemas económicos.

De momento, no se ha revelado si existe una cláusula de salida en la cual se le cancele al entrenador hasta el mes que ha trabajado, no obstante, en selecciones esto no suele ser así. El ex DT de la Selección de Qatar tiene contrato hasta mediados de 2026 con renovación automática si clasificara a ‘La Tri’ a dicho torneo.

La resistencia a Félix Sánchez no solo viene por el escaso juego que muestra en sus partidos la Selección de Ecuador, sino también por las polémicas convocatorias que hace el DT. El español reveló que recientemente llevó a Kevin Rodríguez porque podía convocar a 26 jugadores con la “esperanza” de que se recupere para el torneo. Por esto le han caído varías críticas.

Félix Sánchez llegó a Ecuador a inicios de 2023. (Foto: Imago)

La contratación de Félix Sánchez Bas fue anunciada como un “salto de calidad” para el equipo nacional, tras el proceso de Gustavo Alfaro. Esto sigue sin verse reflejado en la cancha a más de 1 año de gestión. La Copa América 2024 sería el examen de continuidad o despido para el estratega.

Las estadísticas de Félix Sánchez como DT de la Selección de Ecuador

Al frente de la Selección de Ecuador, y entre partidos amistosos y oficiales, Félix Sánchez lleva ya 13 partidos. Varios microciclos y diferentes convocatorias han derivado en 7 encuentros ganados, 2 empatados y también 4 derrotas. Y aunque ha repetido esquemas en diferentes partidos, todavía no repite un once oficial.

¿Hasta cuándo tiene contrato Félix Sánchez con la Selección de Ecuador?

El acuerdo inicial de la Federación Ecuatoriana de Fútbol y Félix Sánchez es hasta mediados de la temporada 2026. Si el entrenador clasifica a Ecuador al mundial, su contrato es renovado automáticamente durante el lo que dure dicho torneo. Actualmente, ‘La Tri’ es quinta con 8 puntos y está clasificando al torneo para 2026.