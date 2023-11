Este miércoles 29 de noviembre de 2023 Enner Valencia volvió al gol en Internacional. El delantero ecuatoriano se ha recuperado totalmente de su lesión y vuelve a demostrar en Brasil que es uno de los mejores delanteros del mundo, con un gol muy espectacular.

Enner Valencia se encontró con una gran asistencia sobre el minuto 52′, la controló con el pecho y quedó en soledad para definir contra el arquero. El jugador ecuatoriano esperó la salida desesperada del portero y se la picó dejándolo sin reacción.

Valencia no había tenido un buen primer tiempo, donde incluso se llevó la crítica de muchos hinchas y compañeros por jugadas puntuales, donde no pudo pasar la pelota o no asistió a sus colegas. El futbolista ecuatoriano regresó mucho mejor para la segunda mitad y ya destaca.

Es el segundo gol de manera consecutiva para Enner Valencia, después de que el ecuatoriano marcara el primer tanto el pasado fin de semana en la victoria de Internacional contra Red Bull Bragantino. Por otro lado, el delantero ecuatoriano ya llega a 8 goles en el campeonato.

Este gol también es muy importante para que Internacional se afiance en puestos de Copa Sudamericana y se meta a este torneo para 2024. El gigante de Porto Alegre sacrificó varios puntos a lo largo del torneo y ya no le alcanza para jugar la Copa Libertadores de la próxima temporada.

Es el segundo goleador de Internacional en la temporada

Por otro lado, Enner Valencia es el segundo goleador de Internacional en esta temporada con 8 tantos. Sin embargo, el ecuatoriano alcanza esta designación a solo 5 meses de su llegada a Brasil; siendo así no solo uno de los mejores fichajes de Internacional sino también de todo el campeonato brasilero.

Totalmente recuperado de su lesión

Hace varias semanas, Enner Valencia tuvo que salir de las canchas por una molestia muscular y se perdió los partidos con la Selección de Ecuador en las Eliminatorias. El futbolista ecuatoriana regresó el pasado fin de semana y nuevamente se marchó con molestias musculares. Pese a eso, ha logrado recuperarse en totalidad y volver al mejor nivel.