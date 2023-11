Gilmar Napa es uno de los arqueros ecuatorianos con más proyección para el futuro. El joven portero tricolor firmó por Emelec en esta temporada tras lo que fue gran Sudamericano Sub-20 con Ecuador, pero no ha gozado de oportunidades en el primer equipo, al encontrarse con un Pedro Ortiz a un gran nivel.

En rueda de prensa de este jueves 30 de noviembre de 2023, Gilmar Napa se refirió a lo que sería la continuidad de Pedro Ortiz para los siguientes meses, puesto que, el club está cerca de acordar una renovación. “Vine con un próposito a Emelec, sabía que el 1 iba a ser Pedro, y me toca pelear ese puesto. Él viene teniendo buenos partidos y buenos minutos. Yo respeto lo que viene haciendo y en el momento que me toque, hay que aprovechar, nada más. Si él se queda, bien por nosotros”.

En esta temporada, Gilmar Napa apenas tapó un partido oficial con Emelec, ante Danubio en la Copa Sudamericana. El joven arquero ecuatoriano llegó sin ritmo al Mundial Sub-20 y eso también le terminó costando en algunos partidos, no obstante, el joven portero confía en demostrar su mejor nivel en los próximos meses.

Napa, quien llegó de Orense, a Emelec firmó un contrato con el club azul hasta 2026. El joven portero de 20 años es el proyecto para el arco eléctrico, sin embargo, Pedro Ortiz de 33 años podría firmar una renovación por dos años más, y quedarse hasta 2025.

Por otro lado, Emelec busca la renovación del arquero, pero esta aún no ha sido anunciada de manera oficial y hasta el momento Ortiz se iría libre en el próximo mes de enero. Esta posibilidad también fue comentada por Napa: “Él se ha ganado esa renovación y es meritoria. Pero si no se queda, me toca aprovechar lo máximo“, afirmó el joven portero.

¿Gilmar Napa merece más minutos en Emelec?

En esta temporada, Emelec estuvo muy cerca del descenso y fueron jugadores puntuales como Luis Fernando León, Jaime Ayoví y el mismo Pedro Ortiz los que evitaron dicha situación. El año del 1 de Emelec fue tan bueno que incluso se lo pidió en varias ocasiones para que llegue a la Selección de Ecuador. Fue tan regular el año del “Candado” que Napa, joven proyección, se quedó sin minutos.

¿Hernán Torres le da minutos ante Deportivo Cuenca?

El próximo domingo 3 de diciembre de 2023, Emelec cerrará la temporada 2023 en un partido en el que ya no se juega nada contra Deportivo Cuenca. Se espera que Hernán Torres varíe algunos jugadores y podría ser la oportunidad para que el joven Gilmar Napa pueda debutar en esta LigaPro, no obstante, la última decisión será del entrenador. Además, si no hay un acuerdo de renovación podría ser el último partido de Pedro Ortiz en el Capwell y en condición de local con Emelec, de ahí que, también se piense en una posible despedida.