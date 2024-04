Gonzalo Plata no se asusta por sanciones y se ve jugando la Copa América

Este miércoles 24 de abril de 2024 Gonzalo Plata salió campeón en Catar con el Al Sadd, incluso marcando un golazo. El delantero tricolor está pasando por un gran momento y pese a su última indisciplina aún se ve jugando la próxima edición de la Copa América.

En una entrevista para el canal Bryan Fut, Gonzalo Plata reconoció que espera ser tomado en cuenta para la próxima Copa América con la Selección de Ecuador: “Deseo que vengan muchas cosas buenas. Tengo ahora dos copas más en Catar. También amistosos con la Selección de Ecuador y copa América. Quiero llegar bien a la selección, si soy tomado en cuenta”, reveló el extremo del Al Sadd.

Gonzalo Plata está en el ojo de la tormenta en las críticas de los aficionados ecuatorianos, puesto que, en los últimos amistosos en Estados Unidos trascendió una indisciplina del jugador y de varios futbolistas más. Posteriormente, la respuesta del extremo hizo enojar aún más a los aficionados.

Aunque se había revelado que tanto él como Robert Arboleda iban a ser sancionados ya no volviendo a la Selección de Ecuador, posteriormente, Franciso Egas reveló que aún no se ha determinado algún ‘castigo’ para los indisciplinados. Por lo cual, las chances de jugar la Copa América están ahí para el ex Independiente del Valle.

Asimismo, Gonzalo Plata no hace caso a las múltiples críticas que recibe en redes sociales y aprovechó la oportunidad para pedirle a los hinchas todo su apoyo: “Que me sigan apoyando. Siempre voy a dar lo mejor de mí. Siempre voy a estar con muchas ganas de seguir mejorando, de seguir siendo el Gonzalo que ellos conocieron”, comentó visiblemente emocionado el jugador.

Las estadísticas de Gonzalo Plata en esta temporada en Catar

Tras mantener un ritmo muy irregular en Europa y con los múltiples cuestionamientos que implicaba irse a Catar, Gonzalo Plata pudo volver a su mejor nivel en estos últimos meses. El extremo ecuatoriano ha jugado 26 partidos en lo que va de temporada, anotando 10 goles y dando 7 asistencias.

¿Cuándo se conocerá los convocados a la próxima Copa América?

La próxima Copa América 2024 comenzará el 20 de junio, por lo cual, la Selección de Ecuador anunciaría sus convocados a finales del mes de mayo de cara también a los amistosos que jugará. Hasta esta fecha se podrá conocer si finalmente Gonzalo Plata vuelve a ser importante para ‘La Tri’.