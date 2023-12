Este domingo 10 de diciembre de 2023 Independiente del Valle y Liga de Quito protagonizarán una nueva final de la LigaPro. Los ‘Rayados’ que ganaron este primer semestre y clasificaron a la final desde junio no llegan con favoritos y también con muchas dudas en su once titular.

Para el primer partido ante Liga de Quito, Martín Anselmi tendría la duda en el once titular de tres jugadores: Lautaro Díaz, Moisés Ramírez y Jhoanner Chávez, los 3 por diferentes lesiones que no los dejaron jugar en el cierre de la segunda etapa de la LigaPro.

Moisés Ramírez se lesionó desde inicios de noviembre, que incluso no pudo ni ser convocado para la Selección de Ecuador para la doble fecha de Eliminatorias. El arquero no estuvo en el cierre de la segunda etapa de la LigaPro, ya estaría recuperado y sería parte del once titular en la primera final de campeonato.

Jhoanner Chávez, según la información de Johanna Calderón en De Una, sería el que más complicado tiene las chances de llegar para las dos finales de la LigaPro. Chávez se lesionó el pasado 12 de noviembre ante Aucas en la LigaPro y desde entonces no ha podido entrenar con normalidad, el lateral ecuatoriano se perdería el cierre de campeonato y posteriormente tendría que regresar a Bahía en Brasil, dueño de su pase.

Asimismo, la otra gran duda para Independiente del Valle para esta final de la LigaPro es Lautaro Díaz. El delantero argentino ha ido de más a menos en este año, sin embargo, sus características son muy importantes para el ataque los ‘Rayados’ y su presencia también obliga a los rivales a trabajar la defensa de otra manera. El 9 se lesionó en la fecha 14 contra Orense y lo esperarían hasta último momento para descartarlo o meterlo en la convocatoria.

Independiente del Valle también llega Martin Anselmi en duda

Por otro lado, Independiente del Valle también llega con la duda de su entrenador, Martín Anselmi. El DT ha revelado en varias ocasiones que no piensa en otra cosa más que en la final, no obstante, desde varios sectores se ha confirmado ya que tiene un contrato con Cruz Azul en México y tras las finales de la LigaPro se marchará del club. Esta situación también terminó por afectar a un equipo que terminó octavo en la segunda etapa de la LigaPro a 15 del que será su rival en la final.

¿Cuándo se jugarán las finales de la LigaPro y quién las transmite?

La final de ida de la LigaPro se jugará este domingo, 10 de diciembre de 2023, en el estadio Chillo Jijón, mientras que la vuelta será dentro de 7 días en el estadio Rodrigo Paz Delgado, cuando Liga de Quito haga de local ante Independiente del Valle y se corone un nuevo campeón en Ecuador. Ambas finales empezarán desde las 16H30 y serán transmitidas por las señales de Star+ y GolTV.