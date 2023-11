Barcelona SC y Liga de Quito consiguieron sus victorias en la fecha 12 de la segunda etapa de la LigaPro y se han convertido en los máximos candidatos a ser primeros y llegar a la final contra Independiente del Valle. Los dos equipos tienen calendarios muy diferentes y con rivales más “accesibles”, que otros. A Barcelona SC le quedan 3 partidos, mientras que a LDU 4 encuentros.

De momento, Barcelona SC es el líder de la tabla de posiciones de la segunda etapa de la LigaPro, con 25 puntos y +7 de gol diferencia. Los amarillos sufrieron en el último encuentro ante El Nacional, pero lograron sacar una victoria que aún les permite soñar. A los amarillos le quedan 3 partidos para terminar la etapa (vs Emelec, vs Guayaquil City y vs Católica)

Por su parte, Liga de Quito está viviendo su mejor momento del año, tras lo que fue ganar la Copa Sudamericana ante Fortaleza. Los ‘Albos’ vienen de vencer 2a0 a Independiente del Valle, en un partido donde dominaron desde el minuto 1 al 90 al finalista de la LigaPro. Los de Zubeldía son los más opcionados a ganar la segunda etapa al ser segundos con 24 unidades y +10 de gol diferencia y le restan 4 partidos (vs Técnico, vs Libertad, vs Cumbayá vs Mushuc Runa).

La gran diferencia entre ambos clubes, es que Barcelona SC es puntero, pero no depende de sí mismo para mantener el liderado, a diferencia de Liga de Quito que sí. Los ‘Albos’ tienen un encuentro menos que los amarillos y si lo ganan pasarán a ser líderes en solitario.

Otros equipo que también buscaba dar la sorpresa y pelear por la segunda etapa de la LigaPro era Delfín, que es tercero con 21 unidades. Sin embargo, el equipo manabita luce varios escalones por debajo de los dos primeros y sus objetivos estarían enmarcados en tratar de meterse a la próxima Copa Libertadores.

¿Qué partidos le quedan a Barcelona SC para ganar la segunda etapa de la LigaPro?

Barcelona SC tiene tres partidos por delante para terminar la segunda etapa de la LigaPro y a diferencia de Liga de Quito, su calendario luce más complicado. Los amarillos se medirán en el Capwell por la fecha 13 a Emelec en el Clásico del Astillero, luego por la fecha 14 reciben a Guayaquil City y terminan la etapa en la altura de Quito contra Universidad Católica. Los amarillos están obligados a sumar los 9 puntos.

Liga de Quito no sale de la altura

Por otro lado, Liga de Quito aún tiene que jugar 4 partidos de la segunda etapa de la LigaPro. Por la fecha 11 (partido aplazado) visitan a Técnico Universitario. En la jornada 13 visitarán a Libertad en Loja, en la fecha 14 vuelven a visitar a Cumbayá y terminan el semestre contra Mushuc Runa. Los 4 partidos que le quedan a los blancos son en la altura de la serranía ecuatoriana, aunque tres serán de visitante.

Independiente del Valle esperará en la final

Con la derrota ante Liga de Quito la posibilidades de ser campeón directo para Independiente del Valle se han visto muy reducidas. Los ‘Rayados’ están a 5 puntos del líder Barcelona SC y ahora solo esperarán en la final del campeonato a su rival.