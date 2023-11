Barcelona SC recuperaría a un titular para el Clásico del Astillero vs Emelec

Este domingo 12 de noviembre de 2023 Barcelona SC visitará el Capwell en una nueva edición del Clásico del Astillero. Los amarillos llegan a este partido contra su máximo rival con la obligación de ganar si quiere seguir peleando la segunda etapa.

Para este encuentro Diego López finalmente ha recuperado a Leonai Souza para la mitad de la cancha. El volante brasileño se había perdido los últimos partidos por lesión, pero ahora ya entrena con el equipo y apunta a ser titular o variante en el Clásico del Astillero contra Emelec.

Leonai Souza ha tenido una gran temporada en este 2023 con Barcelona SC. El volante brasileño comenzó siendo duda tras su irregular paso en 2022, pero rápidamente se ganó el lugar en el once con Fabián Bustos y también con Diego López.

En esta temporada entre la primera y segunda etapa de la LigaPro, Copa Libertadores y Copa Sudamericana, Leonai Souza ha jugado un total de 29 partidos acumulando 2545′ minutos, aún no ha anotado o dejado una asistencia en este curso.

Para Barcelona SC es muy importante ganar el Clásico del Astillero, con el empate no le alcanza. Los amarillos apenas tienen un punto de diferencia con Liga de Quito y si los “Albos” ganan su partido diferido pasarán a liderar la tabla de posiciones en soledad.

¿Regresará como titular?

Leonai Souza no juega con Barcelona SC desde la pasada derrota de los amarillos contra Aucas, poco después se lesionó. El volante brasilero ha vuelto a los entrenamientos tres semanas después y al ser un partido muy importante contra Emelec no se espera que comience como títular en el once de Diego López.

¿Será Fernando Gaibor titular en el Capwell?

Si finalmente Leonai Souza no logra volver a su mejor nivel para el Clásico del Astillero, Diego López se jugaría en el once con Fernando Gaibor, ex jugador y multicampeón con Emelec. El futbolista volverá al estadio para enfrentar al equipo con el que se formó con la camiseta del rival histórico.

En Emelec también hay bajas

Para este Clásico del Astillero, Emelec también llega con importantes bajas en la mitad de la cancha y en ataque. El “Bombillo” aún está solucionando las situaciones de Michael Carcelén y Miller Bolaños, quienes han estado separado de los entrenamientos en los últimos días. Hernán Torres no ha contado con ambos futbolistas en estos dos últimos encuentros. Recientemente se incorporó a los entrenamientos Bryan ‘Cuco’ Angulo.

¿Por qué es tan importante este Clásico del Astillero?

Además lo significante para la historia del fútbol ecuatoriano que es el Clásico de Astillero. Barcelona SC y Emelec llegan a este partido urgidos de puntos para o pelear puesto a Sudamericana o Segunda etapa y clasificarse a la final. A ninguno de los dos equipos les sirve un empate, por lo cual, se espera salgan a buscar los tres puntos desde el minuto 1. El partido comenzará desde las 18H00.