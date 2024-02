Jhegson Méndez no cuenta para Sao Paulo en esta temporada y tanto el club como el jugador están buscando una salida en las próximas horas. A las oficinas del gigante brasileño habría llegado una oferta de España para una cesión con opción de compra, pero el trato se tiene que cerrar en las próximas horas.

Méndez ha tenido un muy mal paso por Sao Paulo en los últimos meses, donde no ha contado para el once titular, y ha alternado entre estar en el banquillo y quedarse fuera de las convocatorias. El futbolista ecuatoriano ha sonado para varios clubes, pero aún no ha concretado una salida.

César Luis Merlo también reveló que la operación entre Sao Paulo y el equipo de España que quiere a Jhegson Méndez se tiene que cerrar este jueves 1 de febrero de 2024 antes de que se cierre el libro de pases en Europa. Si no hay acuerdo esta ventana se cierra para el jugador tricolor y solo le quedaría buscar un nuevo equipo en América.

A lo largo de las últimas semanas se reveló que Jhegson Méndez ha tenido varias ofertas para continuar su carrera en este 2024. El volante ha tenido la posibilidad de volver a la MLS o dar el salto a Europa a Bélgica o España, no obstante, no se ha podido cerrar la negociación con ninguno de los interesados.

No se conoce cuál sería el equipo español interesado en Jhegson Méndez para esta nueva temporada, no obstante, la oferta si atraería al jugador, debido a que, su intención es salir de una mala dinámica que le ha significado incluso perder su puesto en la Selección de Ecuador.

Las estadísticas de Jhegson Méndez en su paso por Sao Paulo

Tras un gran mundial en Qatar 2022, Jhegson Méndez buscó el paso natural para su carrera y salió de Los Ángeles FC para llegar a uno de los más grandes del fútbol mundial como es Sao Paulo, los primeros meses fueron regulares, posteriormente perdió todo protagonismo. En todo el 2023 apenas jugó 24 partidos entre todos los torneos, no hizo goles ni dio asistencias.

¿Cuándo fue el último partido de Jhegson Méndez en Sao Paulo?

Tan malo terminó siendo el paso de Jhegson Méndez por el fútbol de Brasil, que el volante ecuatoriano no juega desde el pasado mes de octubre, siendo su último partido 26 de octubre ante Palmeiras, donde Sao Paulo acabó siendo goleado 5×0. El tricolor sumó 45 minutos.