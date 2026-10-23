Jhojan Julio rechazaría a los grandes de LigaPro por nuevo club en el 2027

El volante ecuatoriano Jhojan Julio rechazaría regresar a Liga de Quito y Barcelona y competiría en los grandes de México.

Jhojan Julio habría destacado en su paso por Atlante y, como era de esperarse, su futuro estaría en un mejor equipo. El extremo ecuatoriano estaría cerca de cambiar de camiseta para la temporada 2027, con dos clubes importantes de México interesados en contratarlo.

Pachuca y Monterrey serían los principales candidatos para fichar a Jhojan Julio, en una operación que rondaría los dos millones de dólares. Según las versiones sobre su futuro, ambos equipos estarían dispuestos a pagar esa cifra.

Este escenario complicaría un posible regreso al fútbol ecuatoriano, tras surgir rumores sobre el interés de Liga de Quito y Barcelona SC. La diferencia económica hace imposible su regreso a Ecuador salvo que él lo acepte.

En el aspecto salarial, Julio podría percibir entre 60.000 y 70.000 dólares mensuales si concreta su llegada a uno de estos equipos, prácticamente el doble de lo que ganaría actualmente en Atlante, De Liga de Quito se fue como agente libre tras ganar 3 títulos en 2 años.

Además de este posible cambio de equipo, Jhojan Julio tendría otra oportunidad importante en noviembre: volver a la Selección de Ecuador. Marcelo Gallardo continúa evaluando futbolistas y estaría como alternativa contra Bolivia y Costa Rica para amistosos.

Jhojan Julio fue seleccionado de Ecuador

En ese 2023, Jhojan Julio destacó tanto a nivel local e internacional que también fue convocado a la Seleccion de Ecuador para algunos partidos de Eliminatorias CONMEBOL.

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