Casemiro elogió a Messi pese a la eliminación del Inter Miami: “Es un ejemplo”

El rosarino quiso estar presente en la derrota ante León. Sus compañeros, en voz de Casemiro, agradecidos con Messi por su compromiso con el club.

Inter Miami se despide de la Leagues Cup. Todo ello después de una derrota por 2-3 frente al León de México como local y donde Lionel Andrés Messi tuvo minutos a pesar del fallecimiento de su padre en las últimas jornadas. Carlos Henrique Casemiro no dudó en elogiar el compromiso del capitán del equipo de David Beckham para decir presente en una jornada tan difícil de digerir.

“Es un ejemplo. Seguro que está pasando una etapa muy mala, pero tuvo un compromiso no solo con los jugadores, sino con el club, que fue increíble; nunca había visto eso en mi vida. Lo único que tenemos es que darle las gracias por estar aquí… Leo es uno de los mejores de la historia, si no el mejor”, palabras del ex centrocampista brasileño del Real Madrid y Manchester United. Destacó el compromiso del argentino e igualmente el hecho de querer estar junto al resto de sus compañeros.

Recordemos que Messi aterrizó en la ciudad de Miami apenas en las horas de la mañana de ayer. Todo ello para saltar al césped en el estadio de su equipo en el minuto 46 y cuando entró por D. Pinter. La Pulga, eso sí, no pudo evitar la derrota de su equipo por 2-3 ante León y la eliminación de la primera fase del torneo. Tras el paso en falso, el equipo de Guillermo Hoyos quedó en la posición número 16 de 18 de la tabla de la MLS y no jugará la siguiente fase del torneo.

Todo en una jornada donde se le rindieron diferentes homenajes a Messi y a su padre por todo lo acontecido en la última semana. Lionel se mostró comprometido con el proyecto diciendo presente en una fecha donde no pudo evitar la eliminación de los suyos y donde en este momento únicamente le quedan partidos de la MLS en cuanto al resto del año calendario se refiere por La Florida.

Messi no pudo evitar la eliminación de Inter Miami: GETTY

Casemiro agradeció al argentino por decir presente en una jornada donde el fútbol a nivel personal estaba en un segundo plano. Ahora quedará volver a una MLS donde no nos olvidemos que Inter Miami se encuentra en la segunda posición de la Conferencia Este con 38 puntos y solamente dos por debajo del puntero Nashville. Defender la corona obtenida 12 meses atrás de la mano de Javier Mascherano será el objetivo que queda en este año 2026 para La Pulga en Estados Unidos.

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León destacó el abrazo de Romaña a Messi

Fue sin dudas una de las grandes imágenes de la fecha. En medio de una acción ofensiva, Lionel Messi intentó encarar al colombiano Johan Romaña sin suerte. Este pudo evitar que el argentino siguiese con la acción y mandó la pelota al tiro de esquina para terminar abrazando al capitán de la Albiceleste en una acción que recorre el mundo por estas fechas. El propio club León utiliza dicha imagen de homenaje al zurdo en una jornada difícil a nivel personal.

Este abrazo es de León, de todos, del futbol, y es para ti querido Lionel.



RESPETO Y CARIÑO 💚@TeamMessi pic.twitter.com/D1Tdb03DOf — Club León (@clubleonfc) August 13, 2026

“Este abrazo es de León, de todos, del fútbol, y es para ti querido Lionel. RESPETO Y CARIÑO”, publicaban las cuentas en redes sociales del equipo mexicano. Messi e Inter Miami volverán a la actividad el día 15 de agosto como visitante frente a Nashville en la jornada número 19 de la MLS y con el liderato en juego.

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