Jhojan Julio brilla en el Atlante y podría cambiar de club en el 2027

Jhojan Julio es una de las figuras del Atlante de la Liga MX y ahora podría dar el salto a uno de los grandes de ese país en el 2027.

Jhojan Julio se ha convertido en una de las figuras del Atlante en su regreso a la máxima categoría del fútbol mexicano. El ecuatoriano ha tenido protagonismo con los Potros y su rendimiento ya habría despertado el interés de otros clubes de la Liga MX para el 2027.

Según fuentes de México, Santos Laguna y Cruz Azul estarían siguiendo de cerca al volante ofensivo ecuatoriano. Ambos clubes podrían buscar alternativas para esa zona del campo, por lo que Julio aparece como una opción que podría ser considerada para reforzar sus planteles.

En cuanto a su posible precio, Jhojan Julio está valorado actualmente entre 1 y 1,2 millones de dólares. Atlante no pagó una transferencia por el ecuatoriano, ya que llegó como agente libre en julio de 2026 después de su salida de Querétaro, por lo que sería un negocio rentable.

En lo que va de 2026, Julio registra 15 partidos, dos goles y dos asistencias entre Liga MX, Leagues Cup. Con Atlante ha sido especialmente importante, incluyendo el gol que marcó en la victoria 3-2 sobre Cruz Azul en el Estadio Azteca.

Se formó y debutó profesionalmente con Liga de Quito, donde ganó títulos como la LigaPro y la Copa Ecuador, además de la Copa Sudamericana 2023. También pasó por Santos de Brasil, antes de regresar a Ecuador y posteriormente continuar su carrera en México con Tijuana, Querétaro y ahora Atlante.

Jhojan Julio fue seleccionado de Ecuador

En ese 2023, Jhojan Julio destacó tanto a nivel local e internacional que también fue convocado a la Seleccion de Ecuador para algunos partidos de Eliminatorias CONMEBOL.

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Liga de Quito, campeón Copa Sudamericana 2023.

En resumen