Confirmado: Messi ya tiene fecha y rival para levantar un nuevo título con Inter Miami

Las Garzas se medirán a un nuevo desafió en apenas semanas. Puede suponer el primer título de Messi en este 2026 con Inter Miami.

Lionel Messi descansa por estas fechas tras una participación en la Copa del Mundo donde alcanzó la final con Argentina. Todo ello mientras la actividad por Inter Miami no se detuvo en ningún momento y donde ya se encuentra pactada la nueva final que tendrá el equipo de Guillermo Hoyos. Puede suponer un nuevo título para el rosarino en la MLS.

La noticia llega al ver la victoria de Cruz Azul anoche frente a Toluca en el Dignity Health Sports Park de Carson. 3-1 ganó el equipo de la capital mexicana por el partido de semifinales de la Campeones Cup. Gracias a ello se enfrentarán ahora al Inter Miami de Lionel Andrés Messi el próximo 16 de septiembre en el nuevo estadio del club de la Florida.

La Campeones Cup fue creada como una especie de Supercopa en el fútbol de Norteamérica. Al haber ganado la última edición de la MLS, el Inter Miami de Lionel Andrés Messi se encontraba clasificado para dicha edición del certamen. La victoria de Cruz Azul frente a Toluca decidió al representante mexicano tras un año 2025 donde ambas entidades salieron campeonas de los diferentes semestres. Puede suponer un nuevo título para el rosarino.

No nos olvidemos que Messi se encuentra en este momento descansando y en un periodo de vacaciones obligatorio tras la definición de la Copa del Mundo. No volverá a las órdenes de Guillermo Hoyos en el Inter Miami hasta como mínimo la entrada del mes de agosto. Cinco semanas más tarde tendrá la posibilidad de levantar un nuevo título con la franquicia de David Beckham.

Inter Miami va por su primer título en su nuevo estadio: GETTY

Desde su llegada al equipo de la Florida, Lionel ha levantado un total de 3 títulos. Leagues Cup 2023, Supporters’ Shield 2025 y MLS 2025 son las conquistas que hasta la fecha firma el argentino en una entidad con la que no nos olvidemos que tiene contrato hasta el año 2028. Ya tiene apuntada una nueva fecha en el calendario para seguir agrandando las vitrinas del Inter Miami.

Publicidad

Comunicado de Inter Miami por la salud de Berterame

El delantero dejó el encuentro frente a Montreal por medio de una ambulancia y luego de un fuerte choque de cabezas. El propio Luis Suárez festejaría sus goles en dicha jornada con una camiseta en honor al futbolista. Ya se encuentra en su domicilio después de horas de máxima tensión en la Florida. Berterame empieza el camino de vuelta.

“Berterame se encuentra bien, ha recibido hoy el alta hospitalaria y regresa a casa tras permanecer en observación durante la noche en el Hospital General de Montreal. El jugador presenta lesiones en el hombro izquierdo y en la nariz como consecuencia del fuerte golpe sufrido durante el partido. En los próximos días iniciará el correspondiente proceso de recuperación bajo la supervisión de los servicios médicos del Club. Su evolución marcará los plazos para su reincorporación a la actividad deportiva”, dicta la entidad por su página web en estas horas.

Datos claves

Lionel Messi jugará con Inter Miami la final de la Campeones Cup el 16 de septiembre.

jugará con Inter Miami la final de la Campeones Cup el 16 de septiembre. Cruz Azul venció 3-1 a Toluca y será el rival del Inter Miami en la final.

venció 3-1 a Toluca y será el rival del Inter Miami en la final. Germán Berterame recibió el alta médica tras sufrir lesiones en el hombro y la nariz.