Joao Rojas ha sido muy cuestionado en los últimos días en México, por su comportamiento en la salida de Monterrey. Al tricolor lo están criticando por no querer aceptar ninguna oferta en el fútbol azteca y prácticamente estar obligando a que le rescindan el contrato.

Durante el programa de la RG Deportiva en México se estaba cuestionando el comportamiento de Joao Rojas en los últimos meses. “Joao Rojas comenzó a hablar, a manejarse de una manera muy poco ortodoxa y correcta para una institución a todos los niveles. Parecía niño chiflado. Niño chiflado al declarar”, afirmaron los periodistas Santiago Fourcade e Isaac Trevino.

El extremo ecuatoriano salió de Emelec a mitad de 2022 y lamentablemente para su carrera al llegar a México; se lesionó de gravedad y no pudo volver hasta 2023, donde tampoco pudo ganarse un lugar en el once titular. El ecuatoriano ahora ya no cuenta para Monterrey y le buscan salida.

Hace varias semanas también trascendió que Joao Rojas no quería seguir en el fútbol mexicano, y que ‘Rayados’ estaba analizando la posibilidad de rescindir su contrato. “Hablaron con él, le presentaron 4 a 5 ofertas del fútbol mexicano y él fue muy claro. Joao les dijo: ‘La única manera que yo acepte una oferta del fútbol mexicano es que sea de un equipo mejor que Rayados‘. Ahora pone reglas el señor”, comentaron los comunicadores anteriormente mencionados.

La posibilidad de regresar a Ecuador también estaría lejana para Joao Rojas, puesto que, el ecuatoriano tendría como prioridad seguir jugando en el extranjero. A manera de broma comentó hacer varios días que “Liverpool y Manchester City” se estaban peleando por su fichaje.

Las estadísticas de Joao Rojas jugando para Monterrey

A mediados de 2022, Joao Rojas llegaba a México como uno de los jugadores de mejor rendimiento de la LigaPro y como fichaje estelar del Monterrey. En su paso por ‘Rayados’ jugó 29 partidos entre todas las competencias y en casi dos años solo anotó dos goles y dio dos asistencias.

¿Joao Rojas puede regresar a la LigaPro?

Según revelan desde México, el extremo ecuatoriano estaría exigiendo que su salida del club solo se dé para ir a un grande. Según Santiago Fourcade, desde Monterrey le dijeron al jugador tricolor si quería ir a Brasil y este habría respondido: “Solo a un grande”. La LigaPro y Ecuador no asoman ni cómo posibilidad para el ex jugador de Emelec.