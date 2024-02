El volante de la Selección de Ecuador y ex jugador de Los Ángeles FC de la MLS, José Cifuentes, ha cerrado su salida de Europa para regresar a Sudamérica. El ‘Cifu’ finalmente rechazó la posibilidad de seguir jugando en el viejo continente en Turquía para venir a una de las Ligas más competitivas del mundo, en Brasil.

José Cifuentes será nuevo jugador de Cruzeiro para este año, según reveló César Luis Merlo. El ecuatoriano llega con una oferta de cesión con opción a compra de finales de año. El ecuatoriano ya no contaba para el Rangers y podía seguir en Europa, pero prefiere volver al continente.

Cifuentes apenas se mudó a jugar en el Rangers en el pasado mercado de fichajes y tuvo un comienzo muy interesante en Escocia. Sin embargo, las lesiones y los cambios de cuerpo técnico le terminaron costando un lugar en el once titular y ahora ha pasado a ser prescindible para el equipo escoses.

En esta nueva temporada Cruzeiro tendrá la oportunidad de jugar en la Copa Sudamericana, tras ubicarse en la posición 14 del Brasileirao en el 2023. El equipo brasileño está tratando de volver a asentarse en los primeros lugares de su campeonato, tras 3 años jugando en la segunda categoría.

El último partido de José Cifuentes con el Rangers fue el pasado 9 de diciembre de 2023, por lo cual, el ecuatoriano está cerca de sumar ya 2 meses sin jugar. El futbolista no ha estado lesionado de gravedad y solo fue una vez al banco de suplentes en los últimos 7 partidos.

Las estadísticas de José Cifuentes en el 2023

En esta temporada José Cifuentes apenas pudo jugar 20 partidos con la camiseta del Rangers entre todas las competencias. El jugador ecuatoriano se va de Escocia sin la posibilidad de haber anotado un gol oficial, pero sí dando dos asistencias, una en la Premiership y otra en la Europa League.

Se cae el valor de mercado de José Cifuentes

En su momento y con un precio de casi 12 millones de dólares, José Cifuentes llegó a ser uno de los jugadores ecuatorianos más caros de los últimos años. Los últimos malos meses le han costado al ecuatoriano su valor de mercado, que ahora según Transfermark cuesta USD 7 millones.

¿José Cifuentes se queda sin lugar en la Selección de Ecuador?

Esta última irregularidad también puede terminar constándole a José Cifuentes su lugar en la Selección de Ecuador. El volante venía siendo un fijo en el once de Félix Sánchez, no obstante, si no empieza a jugar rápidamente y ganar minutos en Cruzeiro puede estar fuera de la convocatoria para los próximos amistosos y empieza a ser duda para la próxima Copa América.