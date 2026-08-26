Keny Arroyo daría el salto a Europa tras brillar en el Cruzeiro de Brasil

El volante ecuatoriano Keny Arroyo podría tener su revancha en Europa luego de ser la figura del Cruzeiro de Brasil.

Vive una racha de golazos y como era de esperarse, el volante ecuatoriano Keny Arroyo podría tener su revancha en Europa. El jugador dejaría el Cruzeiro para ir a una liga top.

Según medios brasileños, Keny Arroyo recibió sondeos de la Premier League y de Francia para un posible fichaje. El mercado en Europa se cierra en cinco días y aún puede haber novedades.

Antes de su llegada al Cruzeiro, el Lille de Francia y el Sporting de Lisboa de Portugal lo quisieron contratar pero fue el gigante de Brasil quien lo sacó del Besiktas de Turquía.

Cruzeiro pagó 7 millones de dólares por el 50% del pase por lo que para venderlo, el club interesado deberá pagar al menos esa cantidad. El gigante de Brasil lo tiene como titular desde hace varios partidos.

Keny Arroyo lleva tres golazos en el último mes y como es natural, lo piden de regreso a la Selección de Ecuador. Con Sebastián Beccacece fuera, el ex Independiente del Valle podría regresar.

El grande de LigaPro que podría fichar a Keny Arroyo

Su fichaje en LigaPro es inviable hoy pero Arroyo quiere volver a Ecuador: “Con respeto a Cruzeiro, pero Barcelona es el club de mis amores. Amo a Barcelona y espero en el futuro jugar aquí. Espero que el presi me llame, porque es mi sueño jugar en BSC“, declaró señalando que quiere jugar en BSC en un futuro.

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Keny Arroyo ya sabe lo que es jugar en el Besiktas. Foto: Getty.

¡PERO QUÉ GOLAZO DE KENY ARROYO!



Impresionante el remate del ecuatoriano para romper el cero en el clásico de Minas Gerais contra Atlético Mineiro en la #CopaDeBrasilEnDSPORTS. pic.twitter.com/5OzozfTbxp — DSPORTS (@DSports) August 26, 2026

En resumen

Keny Arroyo estaría listo para dar el salto al fútbol de Europa tras consolidarse como una de las figuras emergentes en esta temporada 2026.

tras consolidarse como una de las figuras emergentes en esta temporada 2026. Su destacado rendimiento y desequilibrio con la camiseta del Cruzeiro de Brasil despertaron el interés de clubes del Viejo Continente para concretar su fichaje.

despertaron el interés de clubes del Viejo Continente para concretar su fichaje. La operación significaría un gran paso en la carrera del atacante tricolor y reportaría un beneficio económico importante para la institución brasileña.