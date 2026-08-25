La Selección de Ecuador tendría ya nuevo entrenador: “Está hecho en un 80%”

La Selección de Ecuador habría puesto fin a su búsqueda de su nuevo entrenador y ya habría encontrado al reemplazo de Beccacece.

La Selección de Ecuador parece haber puesto punto final a la búsqueda de un nuevo entrenador, desde la prensa de Argentina revelan el nombre del técnico que habría aceptado ya la oferta de la ‘Tri’.

Según Radio Splendid 990Am, Marcelo Gallardo estaría cerca de agarrar la Selección de Ecuador, la información apunta a que el ex River Plate habría aceptado la oferta económica del combinado nacional.

Lo más difícil era el tema económico ¿qué falta entonces? el mencionado medio apunta a que solo resta definir dos temas: el primero, gira en torno a cuántos días deberá pasar Gallardo en el país, ya que su idea es aprovechar que el trabajo de Selección no tiene el día a día de clubes y residir en Argentina.

El segundo tema a tratar, según la radio, sería la conformación del staff técnico de Gallardo, ya que no podría tener a todos los nombres a disposición que tenía en River Plate.

Al mismo tiempo, medios de Ecuador apuntan lo contrario, que la oferta no ha sido respondida por Marcelo Gallardo y que en tema económico están muy lejos aún.

¿Cuándo vuelve a jugar la Selección de Ecuador?

Ecuador volverá a tener actividad en la fecha FIFA de septiembre y octubre, y sus rivales serían Corea del Sur y Japón. Antes del Mundial se hablaba de un enfrentamiento contra una potencia UEFA.

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