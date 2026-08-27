En medio de los rumores que lo vinculan con la Selección de Ecuador, aseguran que un grande de América piensa en Marcelo Gallardo.

La Selección de Ecuador espera cerrar a Marcelo Gallardo como su nuevo entrenador lo más pronto posible y en medio de información que señala que ya hay un acuerdo en lo económico, un grande de América estaría pensando en el DT argentino.

En el programa F90 de ESPN, el periodista ‘Pollo’ Vignolo señaló que desde River Plate iban a contactar a Marcelo Gallardo “para ver qué opina, para ver cómo se siente. Es uno de los entrenadores que naturalmente son considerados para el cargo”.

Con esto, la Selección de Ecuador podría tener a River Plate como un adversario para fichar a Gallardo. En su último ciclo en River, Gallardo cobraba 7 millones de dólares al año.

El rumor y la posibilidad se disipó horas más tarde, desde la propia cadena confirmaron que River Plate no contactó a Gallardo y que “está a detalles de ser el nuevo entrenador de Ecuador”.

El salario de poco más de 3 millones de dólares fue aceptado y el argentino también aceptaría reducir el número de colaboradores con los que asuma a la ‘Tri’.

🚨 El Pollo Vignolo acaba de contar que River preguntó por Gallardo para saber si existe alguna posibilidad de que vuelva a ser el DT. Increíble pic.twitter.com/lm3nPfKhsH — Ale Bertini (@abertini1) August 27, 2026

Publicidad

🔥💣“Gallardo esta a DETALLES de ser el director técnico de la selección de Ecuador” – Gustavo Yarroch luego de que lo mencionen como posible entrenador de River https://t.co/LJ6WFefflS pic.twitter.com/Y3CETCyPFH — PaseClave (@paseclave__) August 27, 2026

¿Cuándo vuelve a jugar la Selección de Ecuador?

Ecuador volverá a tener actividad en la fecha FIFA de septiembre y octubre, y sus rivales serían Corea del Sur y Japón. Antes del Mundial se hablaba de un enfrentamiento contra una potencia UEFA.

En resumen

Aseguran que un importante club preguntará a última hora por Marcelo Gallardo , entorpeciendo las gestiones iniciadas en Ecuador para esta temporada 2026.

, entorpeciendo las gestiones iniciadas en Ecuador para esta temporada 2026. El estratega argentino evalúa la nueva propuesta internacional , lo que pone en duda su hipotética llegada a la Selección de Ecuador o al torneo local.

, lo que pone en duda su hipotética llegada a la Selección de Ecuador o al torneo local. La irrupción de este nuevo competidor exige una respuesta inmediata de los directivos ecuatorianos para no perder la oportunidad de cerrar a un DT de jerarquía continental.