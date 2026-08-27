Lo único que falta para que Marcelo Gallardo llegue a dirigir en la Selección de Ecuador.

Marcelo Gallardo está muy cerca de llegar a la Selección de Ecuador y en medio de todos los rumores sobre su futuro, ahora se revela qué es lo que falta para que finalmente firme con ‘La Tri’. El entrenador argentino ya tendría un acuerdo desde lo económico.

De acuerdo a la revelación de Infobae, ahora mismo en las negociaciones entre la Selección de Ecuador y Marcelo Gallardo solo se debate el número de colaboradores que el entrenador tendrá. El estratega quiere trabajar con un número elevado de asistentes.

Por otro lado, en la Selección de Ecuador no estarían tan a gusto con un cuerpo técnico tan extenso y ahora mismo ese sería el único tema que se trata entre los involucrados. Sin embargo, hay una importante expectativa de que esto se resuelva.

Aunque River Plate se quedó sin entrenador, las últimas filtraciones, revelan que Gallardo no volvería al equipo de su vida y que ese salto a la Selección de Ecuador estaría cerca de concretarse. Sería la primera selección que va a dirigir el DT.

Marcelo Gallardo llegaría a la Selección de Ecuador. (Foto: GettyImages)

Las próximas horas serían claves para que se determine el futuro de Marcelo Gallardo y la Selección de Ecuador. ‘La Tri’ debe cerrarlo rápido a su nuevo estratega pensando en los partidos amistosos que tendrá que jugar el equipo en el mes de septiembre.

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¿Cuál sería el sueldo de Marcelo Gallardo en la Selección de Ecuador?

Como DT de la Selección de Ecuador, Marcelo Gallardo podría ganar un salario cercano a los 4 o 5 millones al año. Anteriormente el DT había rechazado ofertas de 3 millones de dólares, y la FEF haría un importante esfuerzo para alcanzar estas condiciones.

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