La directiva de Emelec intentará no repetir el desastroso año que ha tenido este 2024 y en medio de las decisiones del armado del plantel, se conoce que el club ha definido cinco salidas más. Desde dirección y cuerpo técnico no los tienen en cuenta pero por decisión de otros jugadores habrían más salidas.

Según el periodista Javier Ruiz, a Emelec se le sumarán las salidas de Andrés Ricaurte, Rodrigo Rivero y Alexander González. Los dos primeros finalizan contrato y la directiva no los renovó, el tercero dejó el país hace semanas en medio de declaraciones de estar impagos.

Fueron de los pocos puntos altos del club este año sin embargo Emelec no pagó el préstamo de Juan Pablo Ruiz Gómez y de Facundo Castelli. Ambos argentinos deberán regresar a Estudiantes de Buenos Aires.

Otros jugadores como Pedro Ortiz, Luis Fernando León y el entrenador Leonel Álvarez también tienen inconformidad por la situación del club. A su vez hay futbolistas que acaban contrato, vale recordar que Emelec recién fichará en junio 2025.

Las molestias de Leonel Álvarez en Emelec

Leonel Álvarez no ha tenido un inicio tranquilo en Emelec y es que en su gira de pretemporada en New Jersey no pudieron tener los amistosos programados, pero sin duda el revés mayor fue que el DT pidió refuerzos y se quedaron sin poder contratar por sanción FIFA.

Las salidas de Emelec en esta temporada

Por otro lado, Emelec también ha ido perdiendo a jugadores importantes en su once por diferentes motivos. Jugadores como Bryan Carabalí o Aníbal Leguizamón decidieron salir del club, uno gratis y otro pagando su cláusula de rescisión.