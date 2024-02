Ante la posible inhabilitación para que haya público presente en la Noche Amarilla y Explosión Azul, Barcelona SC y Emelec analizaron la posibilidad de jugar un Clásico del Astillero en Estados Unidos. Pocos días después esta opción quedó casi descartada y según la prensa se dio por condiciones de una de las partes.

Según el periodista Vito Muñoz, desde Emelec pusieron unas condiciones que imposibilitaron la logística del encuentro. El comunicador lo señaló en su programa en Marca 90 sin mencionar si fue alguien de la directiva o un intermediario.

El pago de los viajes a los jugadores en primera clase, gastos de alimentación y hospedaje así como el pago de 400 mil dólares para disputar el amistoso. La respuesta del club amarillo fue una negativa.

La opción no está descartada ya que puede ser que desde las autoridades encargadas, sea COE Provincial, Ministerio de Defensa y FFAA, prohiban los eventos masivos en la ciudad, de ser así llevarían amistosos al extranjero para poder recibir recursos.

Un antecedente que se tiene de un Clásico del Astillero en Estados Unidos fue en el 2021. Barcelona SC y Emelec se enfrentaron en un encuentro a favor de la iniciativa Yasuni ITT con resultado final de 1-1.

