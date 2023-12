La salida de Moisés Caicedo del Brighton no ha dejado todavía los resultados esperado para ninguna de las partes. El ecuatoriano ha sido muy cuestionado en Chelsea, por su parte el equipo de Londres no suma buenos resultados de manera constante y está lejos de los lugares de Champions League. Por otro lado, Brihgton, ex equipo del ecuatoriano también lo ha extrañado en este 2023.

Moisés Caicedo venía siendo una de las grandes figuras del Brighton en los últimos meses, al punto de que el ecuatoriano tuvo como pretendientes a los principales equipos de la Premier League. Roberto De Zerbi reconoció en rueda de prensa que les hace falta un jugador como el ecuatoriano: “Si no tienes a un jugador con las mismas características defensivas de Moisés, podemos conceder más goles, pero creo que los goles que hemos concedido tienen que ver más con la mentalidad“, comentó el DT.

En esta temporada, Brighton no ha estado en su mejor nivel y al cierre de la primera mitad de la temporada, el equipo de Pervis Estupiñán se ubica en la novena posición con 27 puntos, pero también ha recibido 31 goles en apenas 18 partidos.

Moisés Caicedo salió del Brighton por una cifra histórica que significó la venta más cara para la Premier League. Asimismo, Chelsea se ha caracterizado en los últimos meses por fuertes inversiones, pero los resultados no están llegando a un equipo que terminó la primera mitad décimo con 25 unidades.

En su paso por Brighton, Moisés Caicedo jugó 53 partidos anotando 2 goles y dando 3 asistencias. La salida del volante tricolor no fue tan bien recibida por los hinchas del Brighton, pese a los importantes ingresos que dejó, puesto que, en el último partido que se enfrentaron contra Chelsea, los hinchas abuchearon al tricolor cuando este salió de cambio.

¿Se equivocó Moisés Caicedo en irse a Chelsea?

La gran duda de muchos aficionados respecto a la carrera de Moisés Caicedo es si eligió bien en irse a Chelsea, y no continuar en Brighton o buscar otro equipo. En los 20 partidos que ha jugado con los ‘Blues’ no ha podido marcar ningún gol o dar alguna asistencia, además, se ha visto señalado y expuesto en varios goles contra su equipo. El ecuatoriano ha revelado que en el club confían en darle vuelta a esta situación.

¿Hasta cuándo jugará Moisés Caicedo en el Chelsea?

La primera mitad de temporada de Moisés Caicedo en el Chelsea, no está marchando como el ecuatoriano y los aficionados esperaban, no obstante, aún queda muchos partidos y el club todavía podría ganar algún título. El ecuatoriano firmó un contrato muy largo con el equipo de Londres, hasta junio de 2031.