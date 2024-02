Uno de los temas que más tenía a los hinchas de Emelec en suspenso era el de Miller Bolaños. Unos apuntaban a que el volante ecuatoriano podía quedarse en el equipo pero este miércoles señalan que esto no solo queda descartado si no que explican que hay detrás.

Emelec y Miller Bolaños se encuentran en una pugna legal según reveló Andrés Holguín. El abogado del futbolista conversó en Radio La Redonda y dio detalles de deudas y también de la infracción disciplinaria.

“Desde el mes de noviembre Miller Bolaños no es más jugador de Emelec, le deben meses de septiembre y octubre”, empezó Holguín. “Estamos demandando por despido intespestivo”, continuó.

Holguín explicó que debido a que el club no cumplió el requerimiento de pagos con Bolaños. El ‘tricolor’ reclamó dos meses de salario impagos, lo que según FIFA es causal para terminación de contrato.

Otro momento que Holguín acusa que Emelec lo despidió unilateralmente y publicamente a Miller Bolaños ocurrió el 12 de noviembre. El ese entonces director ejecutivo de Emelec señaló que el futbolista así como Bryan Angulo ya no pertenecían a la institución.

La salida de Miller Bolaños no ha sido formalmente anunciada debido a que aún no se resuelve este conflicto legal entre las partes. En caso de que sea a favor del futbolista, sería otro jugador más que se va gratis de Emelec como Sebastián Rodríguez, Dixon Arroyo, Bryan Angulo.

Las salidas de Emelec para el 2024

Las nuevas contrataciones no son las únicas novedades de Emelec para el 2024. Miller Bolaños y Bryan Angulo no arreglaron su situación disciplinaria y salieron, mientras que José Francisco Cevallos, Alexis Zapata y Diego García no fueron renovados.

Los refuerzos de Emelec para el 2024

Emelec tiene hasta ahora ocho refuerzos confirmados para este 2024 tras Maicon Solis, Marcelo Meli, Bryan Rivero, Facundo Castelli, Christian Erbes, Joao Quiñónez, Washington Corozo y Andrés Ricaurte.