El nuevo equipo que salió a preguntar por el fichaje de Kendry Páez, después de volver a ser convocado a la Selección de Ecuador

Kendry Páez volvió a tener minutos con la camiseta de la Selección de Ecuador y viene de buenos minutos defendiendo los colores de Chelsea Sub-21. Todo eso viene provocando que el jugador ecuatoriano sume interesados para un nuevo préstamo.

La intención de Chelsea es justamente esa “prestar” nuevamente a Kendry Páez por el primer semestre de 2027. El ecuatoriano no viene de buenos años desde que fichó por los ‘Blues’ entre polémica y falta de minutos ese brillo se le fue apagando.

Ahora de acuerdo a la información de Mr.Offsider, el Wrexham A.F.C. estuvo preguntando por una sesión de Kendry. Varios equipos del ascenso de la Premier League (Championship) está interesados en un préstamo del jugador ecuatoriano para el siguiente semestre.

La única condición que Chelsea le estaría poniendo al equipo que se quiere llevar a Kendry Páez es la de que el ecuatoriano tenga minutos. Hay que recordar que Chelsea ya lo prestó a River Plate en el primer semestre y apenas pudo jugar algunos partidos como titular.

Kendry Páez jugó en el Mundial 2026. (Foto: GettyImage)

El ex jugador de Independiente del Valle también se enfrenta a una “última oportunidad” por sacar adelante su carrera. Ya se especuló que Chelsea analizó la opción de una venta definitiva que sería un volver a comenzar para la joya ecuatoriana.

Publicidad

Las estadísticas de Kendry Páez en el Chelsea Sub-21

Con la camiseta del Chelsea Sub-21, Kendry Páez ha jugado un total de 7 partidos entre todas las competencias. Suma ya 2 asistencias. En cancha lleva más de 300 minutos y se espera que su futuro de se decida finalmente en el mes de enero.

Encuesta¿Qué debe hacer Kendry Páez? ¿Qué debe hacer Kendry Páez? YA VOTARON 0 PERSONAS

En síntesis: