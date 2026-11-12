Revelan el verdadero e insólito motivo por el cual Marcelo Gallardo convocó a Kendry Páez

Desde la misma Federación Ecuatoriana de Fútbol confirmaron por qué convocaron a Kendry Páez, aunque no juegue en primera.

Kendry Páez no juega en primera, Chelsea lo quiere vender o prestar a otro equipo en enero, no sumó grandes momentos en River, y pese a todo ese difícil contexto, el volante ecuatoriano fue convocado por Marcelo Gallardo. Grandes críticas llegaron al DT por esa decisión, pero ahora revelan qué pasó.

Aunque no ha jugado en primera división, Kendry Páez sí ha encontrado el espacio para volver a rendir en un equipo Sub-21. En esa categoría del Chelsea, el tricolor ha sumado asistencias y buenos minutos. No obstante, ese no es el principal motivo para llamarlo. El presidente de la FEF, Francisco Egas, confirmó por qué lo llamaron

“Son decisiones técnicas. Kendry Páez es uno de aquellos talentos que no sobran en el fútbol ecuatoriano. Son talentos que vale la pena valorar, cuidar e intentar recuperar“, comentó el presidente de la FEF a Francisco Molestina en una entrevista para El Universo.

Por lo cual, ese es el principal y de momento, insólito, motivo para convocar a Kendry Páez. A muchos hinchas no “gusta” que la Selección de Ecuador se ocupe para recuperar talento, puesto que, la principal idea de este tipo de equipos es convocar a jugadores en buen nivel.

Kendry Páez estuvo en el Mundial con la Selección de Ecuador. (Foto: GettyImages)

Nuevamente la Selección de Ecuador apunta al talento de Kendry Páez y a recuperar a ese jugador que fue visto como una de las “grandes joyas” del fútbol sudamericano. Por lo cual, se espera que Marcelo Gallardo también le dé minutos en los partidos.

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Los números de Kendry Páez en el Sub-21 de Chelsea

En estos meses con el Sub-21 de Chelsea, Kendry Páez ha jugado un total de 7 partidos en los que ya dio 2 asistencias. El ecuatoriano también suma poco más de 300 minutos y es que se ha ido ganando su lugar en el once titular de a poco. Son momentos claves para su carrera.

Los equipos que quieren a Kendry Páez

A Kendry Páez también ya le asoman otros equipos para su futuro. El joven volante ecuatoriano podría dejar Chelsea por un préstamo y los interesados son equipos como Blackburn Rovers, Celtic y Birmingham. En enero se tomará una decisión.

En síntesis:

Francisco Egas afirmó que convocaron a Kendry Páez para cuidar y recuperar su talento.

afirmó que convocaron a para cuidar y recuperar su talento. Siete partidos y dos asistencias registra Kendry Páez en el equipo Sub-21 de Chelsea.

registra en el equipo Sub-21 de Chelsea. Blackburn Rovers, Celtic y Birmingham buscan fichar a préstamo al volante Kendry Páez.