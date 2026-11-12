Marcelo Gallardo responde las críticas y cuenta el porqué convocó a Kendry Páez

Marcelo Gallardo recibió críticas por jugadores convocados sin tener muchos minutos y el DT de la Selección de Ecuador respondió.

La segunda convocatoria de Marcelo Gallardo al frente de la Selección de Ecuador también generó cuestionamientos por la presencia de futbolistas como Kendry Páez y Óscar Zambrano, quienes fueron llamados pese a no tener continuidad en sus respectivos equipos.

En rueda de prensa, el propio entrenador argentino explicó los motivos de sus decisiones. Sin embargo, sus declaraciones no terminaron de convencer a todos, especialmente por el irregular momento de ambos jugadores y las alternativas que sí cuentan con minutos de competencia.

“Es cierto, no están jugando, pero son futbolistas talentosos que, por diversas razones, no atraviesan su mejor momento de forma. Sin embargo, no hay nada mejor que esta convocatoria para conocerlos de cerca, ver cómo piensan y observar sus comportamientos en el campo, sus comportamientos futbolísticos”, expresó Marcelo Gallardo.

Kendry Páez lleva prácticamente un año sin continuidad y actualmente aparece como alternante en la Sub-21 del Chelsea. Por su parte, Óscar Zambrano ni siquiera fue inscrito por Hull City para disputar la Premier League, por lo que permanecerá sin competencia oficial hasta enero.

Marcelo Gallardo perdió a cuatro futbolistas por lesión: Alan Franco, Kevin Rodríguez, Alan Minda y Denil Castillo. Sin embargo, pese a estas bajas, el entrenador solamente incorporó a un reemplazo, Snyder Porozo.

¿Cuándo volvería a jugar la Selección de Ecuador?

En Ecuador se prepara para una nueva fecha FIFA y, según las previsiones, disputaría sus compromisos en Quito y Guayaquil contra Bolivia y Costa Rica por los compromisos de noviembre.

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