Este miércoles 6 de marzo de 2024 se confirmó que el ex jugador de fútbol, Óscar Bagüí, no será más el entrenador de Naranja Mekanica para esta temporada. El ex futbolista de Emelec habría llegado a un acuerdo con la directiva para rescindir sin aunque sea debutar en la segunda categoría.

Hace pocas semanas Bagüí era confirmado como nuevo entrenador de Naranja Mekanica para la segunda división, y ahora ya no tiene club: “A partir de hoy el entrenador Óscar Bagüí deja de pertenecer al cuerpo técnico, al mismo tiempo le agradecemos por sus servicios prestados y profesionalismo”, dice el comunicado del club en redes sociales.

Bagüí también aprovechó esta sorprendente salida para despedirse en sus redes sociales: “Después de mantener conversaciones con la Comisión Directiva, hemos llegado a un mutuo acuerdo de dejar mi cargo como entrenador de Naranja Mekanica F.C.”, escribió en sus redes el ex campeón con Emelec.

A lo largo de su carrera como futbolista, Óscar Bagüí pasó por varios equipos ecuatorianos como Barcelona SC u Olmedo, pero fue en Emelec donde se levantó como una de las leyendas más importantes del balompié tricolor. El lateral levantó 4 campeonatos con la camiseta eléctrica.

En el 2023 Naranja Mekanica había sorprendido a propios y extraños en el fútbol ecuatoriano tras llevar a su plantilla a jugadores históricos como Jonathan Álvez, Máximo Banguera y Michael Arroyo. Ahora contaban con una leyenda que daba sus primeros pasos como DT, pero el proyecto tendría un cambio importante.

Los números de Óscar Bagüí como jugador de Emelec

En Emelec el apellido Bagüí está relacionado a la época más importante de la historia del club. El lateral ganó con el equipo azul 4 campeonatos nacionales, incluyendo un tricampeonato entre 2013 y 2015. El futbolista ecuatoriano jugó 346 encuentros con la camiseta azul anotando 2 goles y dando 163 asistencias. Se retiró con la camiseta azul en 2022.

¿Dónde juega Naranja Mekanica en el fútbol ecuatoriano?

Naranja Mekanica pertenece a la segunda categoría del fútbol ecuatoriana, es decir, la tercera división. En este 2024 buscarán nuevamente dotar a su equipo de nombres gloriosos para tratar de ascender a la Serie B del fútbol ecuatoriano y posteriormente a la de privilegio en la LigaPro.