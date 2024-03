Emelec sorprendió a todos con un once que incluía a 7 jugadores nuevos en su debut ante Deportivo Cuenca, pero también en dicho encuentro se confirmó que el club tiene un nuevo capitán, Luis Fernando León. El central ecuatoriano fue uno de los mejores en 2023 y se ha convertido en uno de los favoritos de los hinchas.

En medio de los rumores de una posible vinculación a Barcelona SC en este mercado de transferencias, el central renovó con el azul hasta 2027. Ahora no solo es el capitán, sino que en redes sociales de los azules también se ha revelado que es un socio más de Emelec.

Con el mensaje: “Ya soy socio y tú qué esperas“, el club anunciaba que su capitán ya era socio del club, en una campaña por atraer a más hinchas. A los aficionados les encantó esta actitud de Luis Fernando León, que incluso ya lo consideran un hincha más y en las redes sociales se vieron comentarios como: “Tqm, capitán”. “Ese es tu Capitán? Porque el mío sí”.

El mismo Luis Fernando León comentó que tuvo ofertas de Independiente del Valle, Barcelona SC y Liga de Quito para dejar Emelec en este 2024. Sin embargo, el central mostró siempre su interés por quedarse con el equipo azul y finalmete hubo acuerdo entre Emelec y San Luis y concretaron la renovación/compra.

Tras su buen nivel con Emelec, Luis Fernando León finalmente tomó la cinta de capitán en el equipo azul. En la temporada 2023 esta fue de Pedro Ortiz y con la llegada de Cristhian Noboa se pensaba que cualquiera de los dos sería capitán, sin embargo, finalmente el central se ha quedado con esa designación.

Luis Fernando León rechazó a todos estos equipos por seguir en Emelec

A mitad de 2023, le dijo que NO a Independiente del Valle, por no “dañar” el proyecto de Emelec. Y para este 2024 no hubo acuerdo ni con Liga de Quito, pese a llamada de Luis Zubeldía, ni con Barcelona SC, que juega Copa Libertadores. Además, León también rechazó volver al extranjero por la intención de querer ser campeón con Emelec.

Las estadísticas de Luis Fernando León con Emelec

Desde su llegada a inicios de 2023, Luis Fernando León ha demostrado ser uno de los más regulares de Emelec. Con el ‘Bombillo’ ha jugado 36 partidos entre todas las competencias sumando 2 asistencias y 3.210 minutos en cancha. Renovó con el ‘Bombillo’ hasta finales de 2027.