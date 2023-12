Emelec terminó su participación en la LigaPro 2023 tras vencer a Deportivo Cuenca en el estadio Capwell. Los azules cierran una pésima temporada, la peor en 15 años al no clasificar a torneos internacionales. Y para 2024 la incertidumbre en el equipo azul es aún mayor, puesto que, no se han renovado a varios jugadores y no está clara la continuidad de Hernán Torres.

Sobre su continuidad Hernán Torres fue muy claro en rueda de prensa. El DT tiene contrato hasta mediados de 2024 y se habló de una posible extensión, no obstante, fue el mismo quien confirmó que aún no ha conversado con la directiva sobre dicha situación.

Además, a Hernán Torres le consultaron por la posibilidad de que Emelec se vaya a hacer la pretemporada para 2024 en Medellín-Colombia, y fue aquí donde su respuesta abre la incertidumbre de su futuro: “Es mentira que vamos a hacer una pretemporada en Medellín, yo no sé si seguiré para que sepan. No sé de dónde sacan esas cosas”, afirmó el entrenador.

Hernán Torres llegó a Emelec a mitad de temporada con el equipo muy cerca de los puestos de descenso, sin embargo, logró el primer objetivo y salvó al club de perder la categoría. Su contrato es hasta mediados de 2024 y de momento la directiva no estaría buscando un reemplazo en concreto, aunque sí se habló de un nombre en concreto como el de Gustavo Quinteros.

Desde su llegada a inicios de junio en el 2023, Hernán Torres dirigió en 22 partidos a Emelec, entre el final de la primera etapa, Copa Sudamericana y toda la segunda etapa. Sumó 7 victorias con los azules, 9 empates y 6 derrotas. Cuando el entrenador colombiano llegó, el ‘Bombillo’ estaba a 1 punto del descenso y terminó el año a 11 unidades de dichos lugares.

¿Debe continuar Hernán Torres en Emelec?

Cuando Hernán Torres llegó a Emelec, el equipo ya había tenido su pretemporada con Miguel Rondelli y la plantilla estaba armada a gusto del entrenador argentino. El DT colombiano apenas pudo reforzar a su equipo con jugadores como Jaime Ayoví y Anibal Chalá, pero también se le cayeron otros futbolistas por casos de indisciplina.

Los casos de indisciplina en el periodo de Hernán Torres

A Hernán Torres le tocó lidiar con la indisciplina de varios jugadores, puesto que, desde su llegada se registraron casos de algunos jugadores como Edgar Lastre, Jhon Jairo Sánchez y Bryan Carabalí, quienes se quedaron fuera unos partidos y posteriormente regresaron. Distinta fue la realidad en los casos de referentes como Miller Bolaños y Bryan Angulo, quienes se ausentaron definitivamente de los entrenamientos y ya no regresaron para ningún partido. Michael Carcelén fue uno de los fichajes que llegó a mitad de temporada y casi no disputó partidos, tras quedar fuera por indisciplina.

Qué Emelec tendrá Hernán Torres para 2024

La otra gran incertidumbre es que Emelec tendrá Hernán Torres para 2024, puesto que, el equipo azul tendría muchas bajas con la salida de algunos jugadores que no renovarán. Si el entrenador se queda, prácticamente, tendrá una nueva plantilla para el siguiente año, pero esta vez será armada con los jugadores que él quiera.