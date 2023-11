Emelec tiene que trabajar en varias renovaciones para la temporada 2024, tras un 2023 muy irregular. Los azules ya estarían en negociaciones con varios jugadores, uno de ellos no muy apoyado por la hinchada, pero que se ha ganado la confianza con todos los entrenadores.

Según la información de Álvaro Riera Carbo, Emelec estaría trabajando de manera concreta en la renovación de José Francisco Cevallos. El volante ha sido muy cuestionado por los hinchas por su irregularidad en partidos importantes, sin embargo, ha sido titular con cada entrenador que ha tenido.

José Francisco Cevallos llegó a Emelec en 2020 y desde entonces ha estado más tiempo en la cancha que en el banco de suplentes. El jugador ecuatoriano de 28 años se ganó la titularidad con Ismael Rescalvo, Miguel Rondelli y Hernán Torres, por lo cual, la directiva buscará cerrar un nuevo acuerdo con este jugador.

Varios jugadores de Emelec terminan contrato a finales de 2023, el club trabaja en renovar a puntuales elementos, sin embargo, también habrá un importante éxodo de futbolistas como: Diego García, Samuel Sosa, Miller Bolaños, Bryan Angulo, entre otros.

José Francisco Cevallos no ha tenido una temporada brillante con Emelec, pero se ha logrado establecer en el once titular. El volante ex Liga de Quito solo ha marcado 4 goles en esta temporada y apenas dio 3 asistencias, números muy bajo para su posición en la cancha y por los cuales también ha sido muy cuestionado por varios aficionados.

¿Qué hizo José Francisco Cevallos en sus cuatro años en Emelec?

José Francisco Cevallos ha jugado durante 4 años en Emelec. El volante, hijo de la leyenda que tapó para la Selección de Ecuador y le dio la Libertadores a Ecuador, ha vestido la camiseta de Emelec en 133 ocasiones marcando 32 goles y haciendo 13 asistencias. El futbolista estuvo en cancha un total de 7.819 minutos, según los datos de Transfermark.

¿Hace bien Emelec buscando la renovación de su contrato?

Para 2024 hay varias renovaciones en las que tiene que trabajar el club, pero también varios jugadores que se marcharían del club. A la espera de fichajes para el siguiente año, el club ha optado por tratar de asegurar al talento con el que ya han trabajado y el que gusta a Hernán Torres. Se espera que en los próximos días se confirme desde el club que tan avanzadas estarían las conversaciones.

Si no renueva, Emelec pierde a otro jugador “gratis”

No se descarta que finalmente José Francisco Cevallos no renueve con Emelec. El volante tiene mercado en la LigaPro e interesaría a varios equipos. La voluntad del jugador es continuar como ya lo ha dejado claro en varias ocasiones, sin embargo, si no hay acuerdo se iría “gratis” a inicios de 2024. En su momento, Emelec llegó a pagar por su transferencia más de USD 500.000. En este año, el ‘Bombillo’ perdió a varios jugadores de manera “gratuita” como Sebastián Rodríguez, Dixon Arroyo y Alejandro Cabeza.