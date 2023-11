Un nuevo “problema” entre un jugador de Emelec y el club se pudo conocer el pasado fin de semana, después del empate de los azules contra Guayaquil City. El delantero Bryan Angulo ha estado ausente de los entrenamientos y su DT, Hernán Torres, comentó que “no sabe nada” en referencia a su ausencia.

En rueda de prensa Hernán Torres afirmó en referencia a la situación de Bryan Angulo: “No sé, no sé cuál es la cosa o circunstancia por la cual no entrena con nosotros“. Por su parte, el ‘Cuco’ utilizó su red social de instagram para publicar una foto con un mensaje que decía: “Las personas chismosas y envidiosas son como los grillos. Hace mucho ruido de lejos, pero cuando te acercas se quedan calladitas”, afirmaba el posteo del delantero en el que también utilizó varios “emojis”

No es la primera vez que Bryan Angulo se queda fuera de algún entrenamiento de Emelec en esta temporada. El delantero ya había sido excluido por indisciplina del equipo que viajó a Perú para medirse a Sporting Cristal para los 16vos de la Copa Sudamericana.

El delantero de 27 años regresó a Emelec en esta temporada, tras su largo trayecto por el fútbol del extranjero. El futbolista tiene contrato hasta 2024 y en este 2023 no ha podido cumplir con los objetivos por lo cual se lo fue a buscar. El nueve apenas dio una asistencia, pero no ha marcado ni un solo gol en todo el año.

Además de las indisciplinas que ha tenido Bryan Angulo en este año, también se han juntado las lesiones que lo han alejado de las canchas y le han impedido tener regularidad. El 9 contaba para Hernán Torres, que aunque no le daba minutos desde el arranque, lo hacía jugar como opción de cambio.

Los hinchas también están molestos con Bryan Angulo

La postura de Bryan Angulo también ha molestado a los hinchas de Emelec, quienes esperaban más del nueve en este año. El mensaje del jugador fue respondido con comentarios como: “Más historias de instagram que goles en el año“. “Hace ruido en instagram, pero en la cancha no hace ni m”, “Cobrar sin trabajar”.

¿Qué hará Emelec con Bryan Angulo?

Hernán Torres también dejó en evidencia a la directiva de Emelec, puesto que, el DT afirmó que no sabía por qué no podía usar al jugador y desde el directorio no se han referido a esta situación. Los dos principales fichajes del club en este año, Miller Bolaños y Bryan Angulo, no han entrenado en las últimas semanas y su continuidad está en duda.

0 goles para el ‘Cuco’ Angulo en este año

El rendimiento del ‘Cuco’ Angulo ha sido tan malo en el año, que el jugador ha estado presente en 22 partidos en lo que va temporada y apenas ha dado una sola asistencia. De 1980 minutos jugables el nueve solo ha estado en 954 entre titularidades y viniendo desde el banco. Se ha perdido 16 partidos por lesión o por quedarse fuera de la convocatoria.