Este domingo 10 de diciembre de 2023 se viralizó en redes sociales un video de Miller Bolaños entrenando en Guayaquil. El volante aún no tiene claro si continuará en Emelec para la siguiente temporada, después de ser apartado por indisciplina y de no contar para Hernán Torres.

El volante/delantero ecuatoriano no pudo terminar la segunda etapa con Emelec en este 2023 y se especula que no continuará en el club para la temporada 2024. No obstante, el jugador que no ha vuelto al poliderportivo de Emelec, sí está entrenando en Guayaquil.

En redes sociales, Fanboleros reveló un video en el que se ve entrenando a Miller Bolaños en Samanes con elementos de Guayaquil City, según la información del medio digital. Al delantero no se lo ve fuera de forma, pese a que no juega profesionalmente desde el mes de octubre, poco después fue separado del equipo y se perdió la definición de la segunda etapa de la LigaPro.

El último partido de Miller Bolaños en la primera categoría del fútbol ecuatoriano fue el pasado 23 de octubre contra Liga de Quito en el estadio Rodrigo Paz Delgado. Poco después el volante fue apartado del club por un acto de indisciplina y desde entonces se especula con su salida.

El contrato de Miller Bolaños con Emelec es hasta finales de 2024, sin embargo, tras los últimos acontecimientos se estaría trabajando en una salida del jugador. El futbolista ha sido vinculado a varios clubes de Ecuador, no obstante, primero se tendría que solucionar la situación con el ‘Bombillo’ para determinar cuál será el futuro del ‘Killer’.

¿Se equivoca Emelec dejando salir a Miller Bolaños?

Mientras, Miller Bolaños estuvo disponible para Emelec en la LigaPro el delantero pudo mejorar el juego del equipo e incluso darle puntos importantes. Solo jugó un total de 21 partidos entre todos los torneos que disputó el azul marcando 11 goles y dando 4 asistencias.

¿Volverá Miller Bolaños a jugar en la LigaPro?

El futbolista se está manteniendo activo y entrenando de cara a lo que será 2024. El jugador de 33 años tiene un contrato vigente, pero no sería del gusto de Hernán Torres, que tampoco está seguro de continuar. No obstante, el futbolista estaría molesto con el club después de que se filtrara su acto de indisciplina y no tendría intención de volver a vestir de azul. Los próximos días serían claves para su salida y para que el jugador busque club, no se descarta que siga en la LigaPro.

¿Qué equipos de la LigaPro estarían interesados en Miller Bolaños?

En las últimas semanas se rumoreo que Barcelona SC podría ser un destino para Miller Bolaños en 2024. Para el próximo mercado se prevén varios ‘camisetazos’ en el Astillero y no se descarta que el ‘Killer’ protagonice uno de estos, aunque la posibilidad es mucho menor a la de otros casos. Tampoco se descarta que el jugador vuelva al exterior.