Este martes 2 de julio de 2024 se conoció que el equipo de la LigaPro, Cumbayá, se quedó sin un espacio para poder entrenar adecuadamente. En redes sociales se viralizaron varios videos de los jugadores del equipo entrenando en un parque.

La situación administrativa, financiera y futbolística de Cumbayá es una de las más delicadas de todo el fútbol ecuatoriano. El equipo se quedó sin cuerpo técnico, aún no tienen un nuevo DT, y ahora se reveló que están entrenando en un parque muy conocido de Quito.

Según reveló un video Federación Postera, Juan Carlos Paredes, referente de Cumbayá, comentó que los jugadores se autoconvocaron para esta fecha. Juegan Copa Ecuador el 17 de julio y los habrían llamado a presentarse a sus primeros entrenamientos el 15 de julio.

El complejo donde Cumbayá estaba entrenando con normalidad ha quedado con las puertas cerradas para los jugadores por las deudas que tiene el club y que no se han cancelado. El equipo también está batallando por no descender en esta temporada.

Cumbayá no tiene directiva en reconocida en la Federación Ecuatoriana de Fútbol, se nombró un interventor para que lleve a cabo todas estas pequeñas funciones y unas nuevas elecciones. No obstante, esto no ha sido así y ahora el club pasa por un momento tremendamente delicado.

¿En qué puesto está Cumbayá en la LigaPro?

Cumbayá todavía no ha caído en puestos de descenso, sin embargo, el equipo de la capital está a solo 5 puntos de dicha zona, con 14 unidades. Una vez que regrese el campeonato nacional tendrán que primero enfrentar a Técnico Universitario y luego a Liga de Quito.

¿Puede descender Cumbayá por sus problemas administrativos?

No se descarta que si Cumbayá sigue representando un problema para el desarrollo del campeonato se decrete su descenso automático en la mesa. El club no tiene DT, preparador físico, médicos, complejo donde entrenar, entre otras situaciones básicas para el desarrollo profesional del fútbol.