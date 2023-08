Uno de los jugadores que se quedó fuera del nuevo proceso de la selección de Ecuador bajo el mando de Gustavo Alfaro fue Christian Noboa. El veterano mediocampista sin embargo no pierde la ilusión de volver a vestir la camiseta del combinado nacional.

“Nunca le he cerrado la puerta a la selección. Y puedo decir que no me voy a retirar de la selección porque sigo jugando. El día que me retire del fútbol ahí me retiraré de la Tri”, arrancó en charlas con Diario Extra.

“Siempre he sentido orgullo de vestir la camiseta, así digan que estoy viejo, que estoy gordo, flaco, que estoy lento, que no puedo correr… a mí siempre me ha resbalado. Sé lo que hago y cómo estoy en mi presente. No hablo del pasado, ni el futuro, hablo del presente y los números que gracias a Dios tengo”, continuó.

Sobre el momento grupal: “Me da mucha satisfacción ver jugadores jóvenes que marcan diferencias. Para mí la selección tiene dos equipos. Me hubiera encantado compartir con una plantilla con tantos futbolistas jugando en Inglaterra, Europa. Ellos tienen esa linda oportunidad; hoy me toca disfrutarlo del otro lado del televisor”.

Al principio de la Eliminatoria a Qatar 2022, el volante ecuatoriano Christian Noboa cuestionó la titularidad de jugadores que no eran titulares en sus clubes por delante de él. “Se condicionó solo”, dijo Gustavo Alfaro y no lo volvió a convocar.

