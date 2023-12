¡Última hora!: Jugadores de Emelec no entrenan por sueldos impagos

Mientras el aficionado de Emelec ya espera el último partido para terminar con una alegría el año, en el club no paran los problemas. Este viernes se pudo a conocer que los propios jugadores cancelaron la sesión de entrenamiento programada en el Complejo de Samanes.

La prensa reportó en la mañana que los futbolistas del equipo azul no entrenaron como forma de protesta por salarios impagos. No ha habido pronunciamiento oficial pero se habla que son 3 meses de sueldo lo que no han recibido los jugadores.

Varios de los futbolistas incluso se retiraron ya del complejo mientras otros se quedaron en conversaciones con la directiva de Emelec, encabezada por José Pileggi.

El cuerpo técnico de Hernán Torres también se quedó presente en la reunión. La idea es que los entrenamientos regresen de forma normal de cara al último partido del año contra el Deportivo Cuenca en el Estadio Banco del Pacífico.

Los capitanes del club: José Francisco Cevallos, Pedro Ortíz y Aníbal Leguizamón son los que mantienen charlas con el presidente Pileggi y el gerente, Óscar Cortés. En lo deportivo, Emelec no se clasificó a ningún torneo internacional.

Los jugadores que se fueron de Emelec por estar impagos

Esta temporada ha sido marcada por la irregularidad de gestión en Emelec, los jugadores Alejandro Cabez, Sebastián Rodríguez y Dixon Arroyo se fueron del equipo como agentes libre por haber estado dos meses sin recibir sus pagos salariales.

Los jugadores que Emelec intenta renovar para el 2024

Emelec tiene otro asunto económico que resolver ya que Luis Fernando León y Aníbal Chalá tienen un valor combinado de 850 mil dólares. Los azules tienen hasta diciembre para efectuar la compra o los vería dando el salto a la vereda de Barcelona SC.