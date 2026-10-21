William Pacho es el mejor defensa del mundo y ahora puso un récord histórico en la Champions League

William Pacho vive el mejor momento de su carrera desde hace un largo tiempo ya, y ahora el ecuatoriano ya está recibiendo ese reconocimiento que tanto se pide para él. Aparte de que los hinchas lo ven como el mejor del mundo, el tricolor también se mandó un récord en la Champions.

Tras su gran partido ante el FC Barcelona, William Pacho se convirtió en el defensa con más partidos en la historia sin recibir una sola tarjeta en el torneo. El tricolor no solo no ha sido expulsado, sino que tampoco ha visto una tarjeta amarilla en 37 partidos disputados.

Pacho no solo ha sido el mejor central desde el juego, sino que el ecuatoriano no necesita de un juego violento para detener a sus rivales. Con el PSG, el tricolor también hizo historia, puesto que, ahora mismo lleva dos Champions League consecutivas ganadas.

El defensor ecuatoriano viene siendo visto por varios clubes, pero en Francia no hay ninguna preocupación por él, puesto que, no lo van a vender a ningún equipo, al tenerlo como ‘Intransferible’. El central tampoco estaría buscando moverse a otro club.

William Pacho anuló a todo el ataque del FC Barcelona. (Foto: GettyImages)

El partido de Pacho ante el FC Barcelona era un encuentro en el que el ecuatoriano se podía jugar una tarjeta amarilla por el nivel de los atacantes que enfrentó. No obstante, el jugador tricolor los anuló con gran calidad y los dejó atrás.

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El valor de mercado de William Pacho

En esta temporada, William Pacho tiene un valor de mercado de 80 millones de euros y es de los defensas más caros del mundo. El ecuatoriano también representaría una venta millonaria para el PSG si en algún momento el club y el jugador se deciden a una venta.

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