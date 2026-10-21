José Contreras se encamina a dejar Barcelona SC para la siguiente temporada, el portero venezolano no deja de sumar interesados. El arquero termina contrato con los amarillos en este 2026, y ambas partes no encontrarían un acuerdo para renovar.

Por el arquero de la Selección de Venezuela, sobran los interesados. El jugador se metió en planes de Junior de Barranquilla, pero también ahora revelan que hay otro equipo que se lo quiere llevar. El portero venezolano volvería a jugar en el extranjero en la siguiente temporada.

De acuerdo a la revelación de Luis Omar Torreralba, un equipo de Brasil también ve con buenos ojos fichar a José Contreras, por lo cual, irán a hacer una oferta por él. El portero quiere seguir jugando a nivel internacional y con Barcelona SC no lo haría en 2027.

Contreras en Ecuador se convirtió en uno de los mejores arqueros de la LigaPro y también de la Copa Libertadores. Por lo cual, el futbolista quiere aprovechar ese buen momento para una negociación y dar otro salto a una Liga más importante como la de Brasil y Colombia.

José Contreras se marcharía de Barcelona SC. (Foto: GettyImages)

Barcelona SC también ya se encuentra buscando un nuevo arquero para 2027 y el club amarillo tiene más que asumida la marcha de su arquero titular. Lo lamentable para el club, es que no recibirán ni un solo dólar por la transferencia del portero.

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Las estadísticas de José Contreras en Barcelona SC

En esta temporada con la camiseta de Barcelona SC, José Contreras jugó un total de 42 partidos entre todas las competencias. Recibió un total de 40 goles, no tiene una de las mejores defensas al frente, y apenas pudo dejar su arco en 0 en 14 ocasiones.

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