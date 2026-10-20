El central ecuatoriano se mandó un partidazo ante el FC Barcelona y confirmó porque le dicen el "mejor defensa del mundo".

Este martes 20 de octubre de 2026, William Pacho fue tendencia a nivel mundial, después de que el ecuatoriano marcara un partidazo en la Champions League ante el FC Barcelona. El jugador ecuatoriano estuvo a un nivel tan alto que casi no dejó hacer nada a Lamine Yamal y a todo el ataque del FC Barcelona.

Los hinchas en todo el mundo estuvieron muy atentos a William Pacho y rápidamente le pusieron un “apodo”. Al ecuatoriano lo reconocen como el “mejor defensa del mundo”. Su partidazo ante el FC Barcelona lo demostró. Incluso hasta arriesgó la cabeza en una pelota de gol.

“William Pacho nació, empezó a comer chicle, ficho por el Psg y se convirtio en el mejor defensa del mundo“. “Una vez más, Pacho demostrando por qué es el mejor defensa del mundo. Le impidió a Fermín López definir con comodidad y con ello evitó el gol catalán”. “William Pacho es un defensor de élite”. “William Pacho es una bestia“, y así más comentarios.

Por otro lado, William Pacho también se mandó tremenda exhibición a poco de la ceremonia del Balón de Oro y aunque el ecuatoriano está muy lejos de poder ganarlo; este partido demuestra por qué fue nominado. El tricolor viene de dos años muy buenos en Francia.

William Pacho anuló a todo el FC Barcelona. (Foto: GettyImages)

Ya durante la semana también se reveló que el PSG declaró como “intransferible” a William Pacho, tras lo buena que viene siendo su temporada y vida en Francia. El ecuatoriano ahora mismo es buscado por grandes equipos del mundo sobre todo de la Premier League.

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El valor de mercado de William Pacho

Ahora mismo, William Pacho tiene un valor de mercado de 80 millones de euros. El ecuatoriano es de los defensas más caros del mundo y también uno de los jugadores que todavía tiene un techo muy alto. Hay que recordar, que el ex jugador de IDV apenas tiene 25 años.

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